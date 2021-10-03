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Валенсия опровергла слухи о продаже клуба

Испания
(1 голосов)

Собственник продолжит финансирование команды

Валенсия опровергла слухи о продаже клуба

Фото: twitter.com/valenciacf/ автор неизвестен

Новина українською

"Валенсия" на своем сайте опубликовала опровержение информации о возможной продаже клуба владельцем Питером Лимом.

Команда не выставлена на продажу, не продается даже доля пакета акций, принадлежащих крупнейшему акционеру. Питер Лим намерен сохранить свой статут основного владельца клуба, это подтверждается предложением об увеличении уставного капитала на собрании акционеров", — говорится в заявлении.

В текущем сезоне "летучие мыши" после 7 игр занимают 8-е место с 11 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Валенсия (Испания) Ла Лига Питер Лим
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