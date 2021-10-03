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Сразу двое футболистов Атлетико серьезно травмировались в матче с Барселоной

Испания
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Игроки пропустят некоторое время

Сразу двое футболистов Атлетико серьезно травмировались в матче с Барселоной

фото - laliga.com/ автор - неизвестен

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В матче Ла Лиги с "Барселоной" двое футболистов мадридского "Атлетико" получили повреждения.

У полузащитника Маркоса Льоренте обнаружили мышечную травму правого бедра. Он пройдет медицинское обследование и лечение, а затем будет работать по индивидуальной программе.

Кроме него, травму получил и защитник Стефан Савич – у него мышечная травма левого бедра.

Также сообщается, что в сборную Испании на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 Маркос Льоренте не поедет – его заменит хавбек Брайан Хиль из "Тоттенхэма".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Стефан Савич Барселона Испания Маркос Льоренте Брайан Хиль
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