Сразу двое футболистов Атлетико серьезно травмировались в матче с Барселоной

В матче Ла Лиги с "Барселоной" двое футболистов мадридского "Атлетико" получили повреждения.

У полузащитника Маркоса Льоренте обнаружили мышечную травму правого бедра. Он пройдет медицинское обследование и лечение, а затем будет работать по индивидуальной программе.

Кроме него, травму получил и защитник Стефан Савич – у него мышечная травма левого бедра.

Также сообщается, что в сборную Испании на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 Маркос Льоренте не поедет – его заменит хавбек Брайан Хиль из "Тоттенхэма".