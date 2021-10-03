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Барселона продлит контракт с Гави, увеличив зарплату
Игрока очень ценят в клубе
Getty Images
"Барселона" Роналда Кумана заинтересована в скорейшем продлении контракта с молодым полузащитником Гави.
Функционеры команды уже работают над улучшением условий контракта 17-летнего игрока и его продлением. В ближайшее время клуб свяжется с агентами футболиста.
Сейчас Гави получает зарплату, которая была назначена еще во время его выступлений за "Барселону Б". Текущий контракт игрока рассчитан до 2023 года.
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Источник:Diario Sport
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