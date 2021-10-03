Барселона продлит контракт с Гави, увеличив зарплату

"Барселона" Роналда Кумана заинтересована в скорейшем продлении контракта с молодым полузащитником Гави.

Функционеры команды уже работают над улучшением условий контракта 17-летнего игрока и его продлением. В ближайшее время клуб свяжется с агентами футболиста.

Сейчас Гави получает зарплату, которая была назначена еще во время его выступлений за "Барселону Б". Текущий контракт игрока рассчитан до 2023 года.