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Барселона продлит контракт с Гави, увеличив зарплату

Испания
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Игрока очень ценят в клубе

Барселона продлит контракт с Гави, увеличив зарплату

Getty Images

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"Барселона" Роналда Кумана заинтересована в скорейшем продлении контракта с молодым полузащитником Гави.

Функционеры команды уже работают над улучшением условий контракта 17-летнего игрока и его продлением. В ближайшее время клуб свяжется с агентами футболиста.

Сейчас Гави получает зарплату, которая была назначена еще во время его выступлений за "Барселону Б". Текущий контракт игрока рассчитан до 2023 года.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Diario Sport

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