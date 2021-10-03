Яя Туре: Я готов помочь Барселоне в любое время

Бывший игрок "Манчестер Сити", "Барселоны", "Олимпиакоса" и "Металлурга" Донецк Яя Туре выразил поддержку "блаугране":

"Время, проведённое в “Барселоне” — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был молодым игроком и ещё не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас трудное время для клуба, но я верю в силу “Барселоны”. Клуб всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что моё сердце навсегда с “Барселоной”, болельщиками этого клуба и его игроками", - написал Туре в Твиттере.