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Яя Туре: Я готов помочь Барселоне в любое время

Испания
(1 голосов)

А она готова принять помощь?

Яя Туре: Я готов помочь Барселоне в любое время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Сити", "Барселоны", "Олимпиакоса" и "Металлурга" Донецк Яя Туре выразил поддержку "блаугране":

"Время, проведённое в “Барселоне” — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был молодым игроком и ещё не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас трудное время для клуба, но я верю в силу “Барселоны”. Клуб всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что моё сердце навсегда с “Барселоной”, болельщиками этого клуба и его игроками", - написал Туре в Твиттере.

Напомним, что Яя провел три сезона в составе "блауграны" (2007-2010 гг.). Вместе с испанским грандом он завоевал все шесть возможных для команды в то время трофея. На данный момент Туре работает ассистентом тренера российского “Ахмата”.

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В статье: Яя Туре Барселона
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Источник:
Твиттер Туре

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 18:39
О! Готовый тренер! Как же про него забыли?
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