Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яя Туре: Я готов помочь Барселоне в любое время
А она готова принять помощь?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Сити", "Барселоны", "Олимпиакоса" и "Металлурга" Донецк Яя Туре выразил поддержку "блаугране":
"Время, проведённое в “Барселоне” — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был молодым игроком и ещё не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.
Сейчас трудное время для клуба, но я верю в силу “Барселоны”. Клуб всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что моё сердце навсегда с “Барселоной”, болельщиками этого клуба и его игроками", - написал Туре в Твиттере.
Напомним, что Яя провел три сезона в составе "блауграны" (2007-2010 гг.). Вместе с испанским грандом он завоевал все шесть возможных для команды в то время трофея. На данный момент Туре работает ассистентом тренера российского “Ахмата”.
Популярное сейчас
- СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика
- Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико
- Ворскла не отдает третье место, поражение Барсы, ничья МЮ. Главные новости за 2 октября
- Суарес наказал Кумана. Атлетико - Барселона 2:0. Видео голов и обзор матча
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 13:27 Украинские История Вернидуба, Яремчука, Соболя и Харатина. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей
- 20:55 Зарубежные Маркевич о матче Бавария - Динамо: Так безвольно нельзя играть, это все-таки чемпион Украины, обладатель Кубка
- 20:37 Зарубежные Решко: В своей группе ЛЧ Динамо займет последнее место