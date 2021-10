Примера. Эспаньол - Реал 2:1. Еще один Шериф

После сенсационного поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов от "Реала" ждали реакции. Сам Карло Анчелотти признавался, что фиаско от молдаван лишило его сна. А вот команду, как оказалось, нет.

"Реал" провел матч в Барселоне сонно, безыдейно и вдобавок регулярно ошибался в защите. За весь первый тайм у "Сливочных" можно отметить только заблокированную попытку Бензема и все. Диего Лопес в воротах откровенно скучал.

Юный талант Мадрида Камавинга хамил и был близок к красной карточке; еще одну молодую надежду Винисиуса напрочь закрыли. Помочь Бензема было некому - он зачастую оказывался один против троих.

Между тем, в середине тайма "Эспаньол" забил. Эмбарба промчался по флангу и прострелил точно на ногу де Томасу, которого в штрафной забыл Начо - 1:0.

2 - Raúl de Tomás ???????? is the first Espanyol player to score against both Real Madrid and Atlético de Madrid in the same @LaLigaEN season since Raúl Tamudo ???????? in 2007/08. Star. pic.twitter.com/xgXooSRtOV