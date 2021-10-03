Примера. Эспаньол - Реал 2:1. Еще один Шериф

После сенсационного поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов от "Реала" ждали реакции. Сам Карло Анчелотти признавался, что фиаско от молдаван лишило его сна. А вот команду, как оказалось, нет.

"Реал" провел матч в Барселоне сонно, безыдейно и вдобавок регулярно ошибался в защите. За весь первый тайм у "Сливочных" можно отметить только заблокированную попытку Бензема и все. Диего Лопес в воротах откровенно скучал.

Юный талант Мадрида Камавинга хамил и был близок к красной карточке; еще одну молодую надежду Винисиуса напрочь закрыли. Помочь Бензема было некому - он зачастую оказывался один против троих.

Между тем, в середине тайма "Эспаньол" забил. Эмбарба промчался по флангу и прострелил точно на ногу де Томасу, которого в штрафной забыл Начо - 1:0.

2 - Raúl de Tomás ???????? is the first Espanyol player to score against both Real Madrid and Atlético de Madrid in the same @LaLigaEN season since Raúl Tamudo ???????? in 2007/08. Star. pic.twitter.com/xgXooSRtOV — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2021

"Реал" создал первый реальный шанс отыграться лишь на старте второго тайма, когда Эдер Милитао после углового пробил чуть мимо дальней штанги. Впрочем, продолжения не последовало - осады как таковой не было. Наоборот, "Эспаньол" выровнял игру и на экваторе тайма Алейш Видаль логично удвоил перевес в быстром сольном проходе. Проброс мяча между ног Начо ему удался на славу.

Вскоре у Дардера был прекрасный шанс закрывать матч, но выйдя на рандеву с Куртуа хавбек пробил мимо ворот.

Он наверняка вспомнил этот момент, когда Бензема на ровном месте отыграл один гол, на замахах пройдя едва ли не половину защитников хозяев. Получилось не менее эффектно, чем у Видаля.

В концовке, вопреки ожиданиям, не было бесконечных атак фаворита, хотя два гола из офсайда он таки забил. "Эспаньол" сильно рисковал, но играл всем сердцем, точно как "Шериф" в среду, и на жилах выгрыз три очка. Браво, "Попугаи"! У команды Висенте Морено теперь 9 очков - вполне достойно для новичка элиты. А вот "Реал" хоть и имеет 17 баллов, поводов для радости у его фанатов мало. С такой игрой и такими поражениями не видать Мадриду титулов в этом сезоне.

Tuesday: Real Madrid 1-2 Sheriff

Sunday: Espanyol 2-1 Real Madrid



After an unbeaten start to the season, Carlo Ancelotti's side have lost back-to-back games. pic.twitter.com/fqhMdTIR5G — Squawka News (@SquawkaNews) October 3, 2021

8-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал" - 2:1

Голы: де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71

"Эспаньол": Давид Лопес - Хиль (Вила, 81), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Баре - Видаль (Меламед, 64), Мелендо (Морланес, 57), Дардер (Давид Лопес, 82), Эмбарба (Ву Лей, 65) - де Томас

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Алаба - Кроос (Каземиро, 62) - Вальверде, Модрич (Йович, 62), Камавинга (Родриго, 46) - Бензема, Винисиус (Азар, 72)

Предупреждения: Эмбарба, 11, Хиль, 79 - Камавинга, 29