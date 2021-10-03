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Примера. Эспаньол - Реал 2:1. Еще один Шериф

Испания
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(1 голосов)

Мадрид в кризисе

Примера. Эспаньол - Реал 2:1. Еще один Шериф

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После сенсационного поражения от "Шерифа" в Лиге чемпионов от "Реала" ждали реакции. Сам Карло Анчелотти признавался, что фиаско от молдаван лишило его сна. А вот команду, как оказалось, нет.

"Реал" провел матч в Барселоне сонно, безыдейно и вдобавок регулярно ошибался в защите. За весь первый тайм у "Сливочных" можно отметить только заблокированную попытку Бензема и все. Диего Лопес в воротах откровенно скучал.

Юный талант Мадрида Камавинга хамил и был близок к красной карточке; еще одну молодую надежду Винисиуса напрочь закрыли. Помочь Бензема было некому - он зачастую оказывался один против троих.

Между тем, в середине тайма "Эспаньол" забил. Эмбарба промчался по флангу и прострелил точно на ногу де Томасу, которого в штрафной забыл Начо - 1:0.

"Реал" создал первый реальный шанс отыграться лишь на старте второго тайма, когда Эдер Милитао после углового пробил чуть мимо дальней штанги. Впрочем, продолжения не последовало - осады как таковой не было. Наоборот, "Эспаньол" выровнял игру и на экваторе тайма Алейш Видаль логично удвоил перевес в быстром сольном проходе. Проброс мяча между ног Начо ему удался на славу.

Вскоре у Дардера был прекрасный шанс закрывать матч, но выйдя на рандеву с Куртуа хавбек пробил мимо ворот.

Он наверняка вспомнил этот момент, когда Бензема на ровном месте отыграл один гол, на замахах пройдя едва ли не половину защитников хозяев. Получилось не менее эффектно, чем у Видаля.

В концовке, вопреки ожиданиям, не было бесконечных атак фаворита, хотя два гола из офсайда он таки забил. "Эспаньол" сильно рисковал, но играл всем сердцем, точно как "Шериф" в среду, и на жилах выгрыз три очка. Браво, "Попугаи"! У команды Висенте Морено теперь 9 очков - вполне достойно для новичка элиты. А вот "Реал" хоть и имеет 17 баллов, поводов для радости у его фанатов мало. С такой игрой и такими поражениями не видать Мадриду титулов в этом сезоне.

8-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал" - 2:1

Голы: де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71

"Эспаньол": Давид Лопес - Хиль (Вила, 81), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Баре - Видаль (Меламед, 64), Мелендо (Морланес, 57), Дардер (Давид Лопес, 82), Эмбарба (Ву Лей, 65) - де Томас

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Алаба - Кроос (Каземиро, 62) - Вальверде, Модрич (Йович, 62), Камавинга (Родриго, 46) - Бензема, Винисиус (Азар, 72)

Предупреждения: Эмбарба, 11, Хиль, 79 - Камавинга, 29

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (23)
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hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 19:28
Ну и конечно судьи подсвистывать перестали. Без VAR сегодня что-то да и засчитали бы из двух голов из оффсайда, уже и очко бы отхватили. Нужно Реалу отвыкать от этого
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Кот2021 (Николаев)
03.10.2021 в 19:25
Друзья, поздравляю с выходом 2-го сезона сериала "Чемпионат в поддавки Ла Лига Испания"! - с каждой серией становится все интереснее, интрига просто зашкаливает!
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hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 19:27
А по факту это все происходит в глобальном сериале "Испания скатывается до уровня чемпионата Португалии"
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hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 19:20
Ну что ж, эйфория от прихода Анчелотти уляглась, и сейчас мы имеем 3 матчевую серию без побед, а перед этим победили только с Интером, но по игре должны были проиграть и там. Уже ясен и рецепт против этого Мадрида - становишься автобусом, не теряешь концентрации, и при первой же возможности разжимаешь пружину, а там защитники Реала сами наварят *уйни. Сильно ли это отличается от Мадрида Зидана - да нет, тоже самое все. Как только пропадает пространство, становится понятно, что вингеров у нас нет. Их нет со времен Роналду, но за 4 года уже так это надоело. В нападении вся мысль держится на Бензема. Боюсь представить, что будет, если он получит травму или потеряет форму. В обороне вернулся старый-добрый Начо, который в прошлом году, почуяв слабость Сережи Рамоса, решил собраться и играл хорошо. Но как оказалось, доказывать ничего и не нужно было, Серега ушел, и Начо стал снова заниматься любимым делом - привозить, не успевать, косячить. И как показывают потуги Анчелотти, как эту защиту не тасуй, г*вном она от этого быть не перестает. Ну может Менди еще попробует засунуть в центр, или на фланг, и уже Начо наконец-то сядет на лавку. Но у нас же слева хрустальный Карвахаль, который играет по 10 матчей в году, так что никуда Начо не сядет
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 19:21
В общем, на какие то титулы тут можно рассчитывать, только если конкуренты будут обс*раться еще больше. А так это очередной переходной сезон, до прихода всяких килианов, погба, холандов, шкриньяров, рюдигеров и всех остальных, которых обещают уже 4 года.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
03.10.2021 в 19:23
+
0
0
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victor1306 (Мадрид)
03.10.2021 в 19:20
Барани мля..ть. ну як так всратись?!
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Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 19:18
Я уже давно не видел, шоб Эспаньол ТАК играл с Реалом. Удивили попугайчики, удивили.. Респект однако.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
03.10.2021 в 19:17
Болячкі минулого залишилтся-з сильними норм,з слабаками -вльот
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0
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hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 19:25
Это традиционная болячка Мадрида уже лет 5 сохраняется, даже при позднем Криштиану она была - неумение вскрывать массированную оборону. Потому что мысли и творчества в атаке ноль, раньше еще где-то Криш подставлял голову под навес, сейчас же если Карим не придумает что-то типа сегодняшнего гола (или двух незасчитанных, там тоже он все создавал), то все, сливай воду
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Loader (Днепр)
03.10.2021 в 19:16
Из европейских топов в этом сезоне вменяемо выглядит только Бавария.
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victor1306 (Мадрид)
03.10.2021 в 19:19
...яка грає 1:1 з Айнтрахтом зараз
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 19:16
Оказывается и Реал тоже в кризисе. Чего не хватает??? Деньги вроде есть, в отличие от Барселоны. Состав почти оптимальный, по крайней мере работоспособный. Тренер - не Куман. А играет один Карим. Ему еще надо, остальным - не очень. В общем - вечер неожиданно испорчен.
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+1
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sasha_lv (Львів)
03.10.2021 в 19:22
Динамо влупить шахту-настрій підніметься)))))
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Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 19:24
Вас защита подводит, в остальном всё нормально. Уход Рамоса и Варана таки сказался.
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Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 19:14
Шо-то пошло не так... ))
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-1
oda1979 (Запорожье)
03.10.2021 в 19:12
Шото не то….
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+2
0
sasha_lv (Львів)
03.10.2021 в 19:12
Посто пздц.Так грати в обороні....
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 19:13
Да, а ведь могли Реалу ещё накидать.
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-1
sasha_lv (Львів)
03.10.2021 в 19:14
Да,ще два були стопудові...
+2
0
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Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 19:11
Шось в лісі здохло.
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-3
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 19:11
точно здохло.
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+1
-2
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Loader (Днепр)
03.10.2021 в 19:12
Ла Лига продолжает веселиться.
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