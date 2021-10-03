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Стерлинг может оказаться в Барселоне зимой

Испания
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Англичанин имеет возможность сменить клубную прописку

Стерлинг может оказаться в Барселоне зимой

Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в испанской "Барселоне".

Сообщается, что клуб Кумана попытается подписать англичанина зимой. Ранее было известно, что Стерлинг взял паузу в переговорах о продлении контракта со своей командой.

В сезоне 2021/22 на счету вингера 1 гол в 6 матчах АПЛ. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
OnzeTV

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