Анчелотти - после поражения от Эспаньола: Это была худшая игра Реала

Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Эспаньола" (1:2) в матче Ла Лиги.

"Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.

Это была худшая игра "Реала". Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.

Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", – заявил Анчелотти.