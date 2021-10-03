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Анчелотти - после поражения от Эспаньола: Это была худшая игра Реала
Коуч недоволен своими подопечными
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Эспаньола" (1:2) в матче Ла Лиги.
"Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.
Это была худшая игра "Реала". Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.
Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", – заявил Анчелотти.
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