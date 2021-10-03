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Анчелотти - после поражения от Эспаньола: Это была худшая игра Реала

Испания
(1 голосов)

Коуч недоволен своими подопечными

Анчелотти - после поражения от Эспаньола: Это была худшая игра Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Эспаньола" (1:2) в матче Ла Лиги.

"Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.

Это была худшая игра "Реала". Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.

Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", – заявил Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
03.10.2021 в 20:37
это была типичная игра. когда не ставят левые пенальти и справедливо отменяют левые голы из оффсайдов
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