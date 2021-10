Примера. Ла Реал догнал лидеров, Севилья и Бетис синхронно провалились

Максимально справедливая, хотя и минимальная победа команды Франа Эскрибы. Между прочим, только вторая для нее в текущем сезоне.

"Эльче" обязан был забивать больше одного гола, но подвела реализация. Бенедетто забил в начале второго тайма, воспользовавшись прострелом Фиделя с правого фланга. Еще раз Пипа пробивал в уже пустые ворота, но Дитуро подстраховал Уго Мальо.

Запомнился также момент Пере Мильи, который выбежал на ворота под острым углом, но пробил точно во вратаря.

"Сельта" же создала хоть какую-то опасность лишь в компенсированное время, когда Яго Аспас даже затолкал мяч в сетку, но его гол отменил VAR - оказалось, форвард подыграл себе рукой. Пожалуй, было бы несправедливо, если бы "Кельты" по такой игре взяли хотя бы очко.

2 - Elche's Fidel has provided two assists in seven appearances in LaLiga 21/22, only one less than in the previous season in the competition (three assists in 30 games). Support. pic.twitter.com/S6HLiiHz91 — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2021

В таблице у "Эльче" теперь 9 баллов, у "Сельты" - 7. Обе команды идут в нижней части таблицы.

8-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Сельта" - 1:0

Гол: Бенедетто, 49

"Эльче": Касилья - Баррахан, Верду (Диего Гонсалес, 51, Хосема, 56), Роко - Хосан (Пьятти, 57), Гути, Маскарель, Фидель, Мохика - Лукас Перес (Бойе, 57), Бенедетто (Милья, 83)

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо (Солари, 71), Галан - Тапиа (Йокушлу, 89) - Браис Мендес (Тиаго Гальярдо, 71), Бельтран (Денис Суарес, 61), Нолито (Серви, 61) - Мина, Аспас

Предупреждения: Хосан, 35, Баррахан, 58, Маскарель, 89, Касилья, 90+8 - Араухо, 72, Мальо, 82, Мина, 90+9

"Реал Сосьедад" мог единолично возглавить таблицу, но вместо этого помог "Хетафе" добыть первое очко в сезоне.

Причина на поверхности - баски и раньше ходили по тонкому льду, побеждая без заметного перевеса по игре, и сегодня лед, наконец, треснул. "Хетафе" забил в первой же контратаке - баски замешкались с мячом в центре, последовал перехват, пас на Сандро - и тот в отрыве был точен.

У "Сосьедада" хватало шансов, чтобы не только спасти матч, но и вырвать победу, однако Порту и Оярсабаль диагональными ударами не пробили Сорию.

Пришлось довольствоваться ничьей, которую все тот же Оярсабаль выгрыз, забив со второго этажа. Между прочим, это уже его 6-й гол в текущей Примере - так часто Микель еще не забивал никогда.

В таблице "Сосьедад" теперь имеет те же 17 очков, что и "Реал" с "Атлетико" - этот триумвират сейчас на вершине Ла Лиги. У "Хетафе", как уже упоминалось, 1 очко после 8 туров.

8-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Сандро Рамирес, 40 - Оярсабаль, 68

"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес, Даконам, Куэнка, Оливера - Арамбарри (Унал, 75), Флорентину Луиш, Максимович - Аленья (Поведа, 84), Мата (Сильва, 75), Сандро Рамирес (Масияс, 89)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Субельдия, 82), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Мерино, Субименди - Порту (Янузай, 82), Наварро (Барренечеа, 56), Оярсабаль - Лобете (Исак, 56)

Предупреждения: Даконам, 37, Сория, 66, Аленья, 72, Унал, 86 - Мерино, 43, Горосабель, 74

"Вильярреал" возвращается в борьбу за зону еврокубков, тогда как "Бетис" проиграл впервые за 7 матчей. И то, и другое не стало сенсацией.

У "Бетиса" прекрасная атака, но отвратительная защита, что он продемонстрировал и сегодня. Фекир дирижировал своими блестяще и выводил на ворота то Руибаля, то Карвалью, но те постоянно мазали.

На противоположной половине поля "Субмарина" какое-то время привыкала к игре без форварда - Алькасер, Морено и Дья одновременно угодили в лазарет. Впрочем, Бельерин помог хозяевам справиться с проблемой - его обрезка вывела Данжуму на ворота, и Арно после элегантного финта открыл счет.

4 - Arnaut Danjuma ???????? is the fourth player to score four goals in his first six @LaLigaEN games for @VillarrealCFen, after Gheorghe Craioveanu ???????? in 1998, Giuseppe Rossi ???????? in 2007 and Nicola Sansone ???????? in 20016. Bomb. pic.twitter.com/bAyE01Nb2a — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2021

После перерыва Пеллегрини нервничал, делал много замен, но без толку. Работали у "Бетиса" лишь стандарты, один из которых едва не закончился голом Пессельи.

"Вильярреал" был намного острее и изобретательнее, и если гол Пино арбитры отменили, то второй мяч Данжумы в быстрой контратаке был на 100% легитимным. Центрбеки "Бетиса" в этом эпизоде наглядно показали, как не надо играть в футбол.

В таблице после 8 туров у "Бетиса" 12 очков, у "Вильярреала" - 11, но команда Унаи Эмери еще имеет игру в запасе.

8-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Бетис" - 2:0

Голы: Данжума, 45+1, 69

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Манди, Торрес, Эступиньян - Капу (Иборра, 90+1) - Тригейрос (Мой Гомес, 57), Парехо, Коклен (Альберто Морено, 46), Данжума (Джексон, 90+2) - Пино (Пенья, 83)

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Алейш Морено, 58) - Карвалью (Иглесиас, 72), Гвидо Родригес - Руибаль (Родри, 58), Фекир, Хуанми (Тельо, 46) - Виллиан Жозе (Камараса, 72)

Предупреждения: Капу, 56, Торрес, 62 - Фекир, 33, Хуанми, 40, Эдгар Гонсалес, 72, Гвидо Родригес, 81

Догнать трио лидеров могла "Севилья", но, как и "Сосьедад", оступилась в матче с аутсайдером. "Гранада" сегодня вообще впервые победила в чемпионате!

Нельзя сказать, что "Насриды" прямо наиграли на победу; они боролись, не ломали структуру, верили в свои силы, но "Нервион" все равно победил бы, если бы реализовал свои шансы. Их было достаточно даже при откровенной плохой, сонной игре от подопечных Лопетеги.

Ну и потом гол Рочины низовым ударом с 27-28 метров - как это? Ясин Буну, кажется, уснул на воротах, позволив хозяевам забить с первой попытки.

У "Севильи" отвечать могли и Диего Карлос, и Хордан, и Ламела, и Мунир, но все били либо мимо ворот, либо точно в голкипера. При этом позиции у этой четверки было гораздо удобнее, чем у Рубена Рочины, который стрелял, по сути, на удачу.

3 - Granada are the team to have won a LaLiga game with the fewest attempts (three) this season. Suffering. pic.twitter.com/MB2QWJ2Md8 — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2021

"Гранада" помимо гола так и не пробила ни разу в створ ворот, зато дважды забила из офсайда. То есть, в атаки все же выбегала, автобуса не было, за что "Насридам" дополнительный респект.

В таблице у "Гранады" теперь 6 очков - это 17-е место. У "Севильи" же 15 баллов, матч в запасе и большие перспективы, но чтобы воплотить их в жизнь команде Хулена Лопетеги надо приходить в себя. Сегодня она выступила просто позорно.

8-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Севилья" - 1:0

Гол: Рочина, 25

"Гранада": Максимиану - Кини, Виктор Диас (Херман Санчес, 76), Абрам, Нева - Милья (Мончу, 86), Гоналон (Исма Руис, 86) - Рочина, Монторо (Пуэртас, 46), Соро (Эскудеро, 64) - Суарес

"Севилья": Буну - Монтьель (Навас, 46), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Хордан (Гомес, 46), Фернандо, Ракитич (Окампос, 70) - Ламела (Оскар, 64), Рафа Мир, Сусо (Мунир, 46)

Предупреждения: Гоналон, 28, Кини, 75, Суарес, 90+1 - Диего Карлос, 73, Акунья, 75, Окампос, 90+2

Удаление: Диего Карлос, 90+1