Леванте уволил главного тренера

Испанский футбольный клуб "Леванте" на своем официально сайте объявил об увольнении Пако Лопеса с должности главного тренера команды.

54-летний специалист возглавил коллектив из Валенсии в марте 2018 года. В сезоне-2018/19 "Леванте" вместе с ним финишировал на 15-й строчке в чемпионате Испании. В последующих кампаниях команда не сильно улучшила показатели, закончив розыгрыш-2019/20 на 12-м месте, а сезон-2020/21 на 14-й позиции.

В текущем сезоне "Леванте" пока не одержал ни одной победы в Ла Лиге и с 4 зачетными пунктами идет на 18-м месте в рейтинговом зачете первенства.