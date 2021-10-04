  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Леванте уволил главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леванте уволил главного тренера

Испания
(1 голосов)

Чао, Пако

Леванте уволил главного тренера

Levante

Новина українською

Испанский футбольный клуб "Леванте" на своем официально сайте объявил об увольнении Пако Лопеса с должности главного тренера команды.

54-летний специалист возглавил коллектив из Валенсии в марте 2018 года. В сезоне-2018/19 "Леванте" вместе с ним финишировал на 15-й строчке в чемпионате Испании. В последующих кампаниях команда не сильно улучшила показатели, закончив розыгрыш-2019/20 на 12-м месте, а сезон-2020/21 на 14-й позиции.

Читайте такжеПримера. Осасуна и Мальорка вырывают победы, Валенсии не везет

В текущем сезоне "Леванте" пока не одержал ни одной победы в Ла Лиге и с 4 зачетными пунктами идет на 18-м месте в рейтинговом зачете первенства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леванте (Валенсия) Пако Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Levante Utd

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...