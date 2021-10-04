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Леванте уволил главного тренера
Чао, Пако
Levante
Испанский футбольный клуб "Леванте" на своем официально сайте объявил об увольнении Пако Лопеса с должности главного тренера команды.
54-летний специалист возглавил коллектив из Валенсии в марте 2018 года. В сезоне-2018/19 "Леванте" вместе с ним финишировал на 15-й строчке в чемпионате Испании. В последующих кампаниях команда не сильно улучшила показатели, закончив розыгрыш-2019/20 на 12-м месте, а сезон-2020/21 на 14-й позиции.
В текущем сезоне "Леванте" пока не одержал ни одной победы в Ла Лиге и с 4 зачетными пунктами идет на 18-м месте в рейтинговом зачете первенства.
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