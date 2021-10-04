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Куман останется в Барсе до игры с Реалом. Потом может быть принято решение об увольнении
Нет денег на расторжение контракта?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может остаться в клубе до игры против "Реала" 24 октября, сообщает Marca. Менеджеру дадут время, чтобы исправить ситуацию.
После игры с "Атлетико" (2:0) Жоан Лапорта заявил, что Куман останется в команде, по итогам личной беседы с тренером.
Ранее сообщалось, что клуб активно ищет замену тренеру и рассматриваются разные варианты.
Как сообщает источник, одной из причин, по которой президент клуба Жоан Лапорта решил пока не увольнять нидерландца, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время. Также свою роль в этом сыграли финансовые ограничения и в целом не лучшее время для данной операции.
Напомним, что по контракту, подписанному Куманом с Бартомеу летом 2020 года, в случае увольнения нидерландский специалист получит 14 миллионов евро или же 6, если проработает до конца контракта.
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