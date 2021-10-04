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Источник: Лапорта хочет продать студию Барселоны по производству контента. Рассчитывает привлечь 100 миллионов евро
С финансами дела обстоят ну очень туго
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намеревается продать клубную студию по производству контента Barca Studio, сообщает испанское издание 2playbook. Ежегодно производство генерирует 30 миллионов евро прибыли для клуба.
Лапорта ищет пути стабилизирования финансового положения "Барселоны" и одним из таковых является продажа дочерней студии по производству контента.
Сообщается, что Лапорта намерен получить 50 миллионов евро за сделку и привлечь еще 50 миллионов в качестве инвестиций. Если этого не произойдет, то "Барселона" потерпит значительные убытки за текущий финансовый год.
Студия занимается производством контента для "Барселоны" в интернете и СМИ. Каждый год Barça TV генерирует 8000 часов вещания, из которых 1500 часов идут в прямом эфире, а на BarçaTV+ доступно 1000 часов контента по запросу.
Также Barca Studios произвела более 3000 коротких видеороликов на таких платформах, как Twitter, Instagram и TikTok.
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