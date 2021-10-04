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Источник: Лапорта хочет продать студию Барселоны по производству контента. Рассчитывает привлечь 100 миллионов евро

Испания
(2 голосов)

С финансами дела обстоят ну очень туго

Источник: Лапорта хочет продать студию Барселоны по производству контента. Рассчитывает привлечь 100 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намеревается продать клубную студию по производству контента Barca Studio, сообщает испанское издание 2playbook. Ежегодно производство генерирует 30 миллионов евро прибыли для клуба.

Лапорта ищет пути стабилизирования финансового положения "Барселоны" и одним из таковых является продажа дочерней студии по производству контента.

Сообщается, что Лапорта намерен получить 50 миллионов евро за сделку и привлечь еще 50 миллионов в качестве инвестиций. Если этого не произойдет, то "Барселона" потерпит значительные убытки за текущий финансовый год.

Студия занимается производством контента для "Барселоны" в интернете и СМИ. Каждый год Barça TV генерирует 8000 часов вещания, из которых 1500 часов идут в прямом эфире, а на BarçaTV+ доступно 1000 часов контента по запросу.

Также Barca Studios произвела более 3000 коротких видеороликов на таких платформах, как Twitter, Instagram и TikTok.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
2playbook.com

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.10.2021 в 22:31
А чому так слабенько так не подобає "величественной" Барселоні чи як там волають ЕКС-барсонуті шмари мессозбоченого гей-стада з вже відкинутим у безодню безпам'ятності та хаотичного мессозбоченн шепетівським шизопсихом - що Барса аж ніяк не БАНКРУТ і не може ним бути Що ж якщо Барса не каталонський НЕДОгранд, то такі дрібниці не подобають такому "величественному" клубу. - нехай Лапорта відразу продає КампНоу ГРАЄМО ПО КРУПНОМУ, чай ж не БАНКРУТИ - ці мессозбочені лузери
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
04.10.2021 в 21:41
При 1.5 миллиарда евро долга 100 миллионов не помогут... Барса в ближайший год станет банкротом...
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+2
-2
Русланбай (Рівне)
04.10.2021 в 21:52
Цей борг не за останній сезон виріс. Тянувся і збільшувався років 10 останніх. По суті вони вже банкроти. А як же ш долбане уєфа зі своїм фінансовим феєр плей ? Вони ж це все знали !!! Але очі закривали . А Ман Сіті чуть з єврокубків не викинули. Уроди і сволота.
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.10.2021 в 22:17
Unselfish (Белая Церковь ) 04.10.2021 в 21:41Барса в ближайший год станет банкротом.. Вже на фініші до офіційного зБАНКРУТування усе завдяки ЛеоМессіGoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ млн євро - АНТИгерою Фіналу ЛЧ 2020 з Баварією ФЕЄРІЇ ФУТБОЛУ!!!
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Барселиниус (землянин)
04.10.2021 в 22:18
Давотхуйвам.
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