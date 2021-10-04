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Барселона должна 115 миллионов евро за трансферы бывшего президента

Испания
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Выдающийся менеджмент Бартомеу

Барселона должна 115 миллионов евро за трансферы бывшего президента

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Одна из деталей аудита, результаты которого президент "Барселоны" Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер должны будут представить в среду, стала известна прессе, сообщает Marca. Клуб все ещё должен 115 миллионов евро за трансферы бывшего президента.

Так, сообщается, что долги "Барсы" сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро "Барселона" должна выплатить "Ювентусу" за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен "Аяксу": 32 – за переход Френки де Йонга и 16 – за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, "Ливерпуль" должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо.

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Напомним, что против Жозепа Бартомеу начато уголовное расследование. Кроме того, бывший президент отличился тем, что не выплатил Кики Сетьену положенные отступные за увольнение в августе 2020.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
marca.com

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