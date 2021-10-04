Барселона должна 115 миллионов евро за трансферы бывшего президента

Одна из деталей аудита, результаты которого президент "Барселоны" Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер должны будут представить в среду, стала известна прессе, сообщает Marca. Клуб все ещё должен 115 миллионов евро за трансферы бывшего президента.

Так, сообщается, что долги "Барсы" сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро "Барселона" должна выплатить "Ювентусу" за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен "Аяксу": 32 – за переход Френки де Йонга и 16 – за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, "Ливерпуль" должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо.

Напомним, что против Жозепа Бартомеу начато уголовное расследование. Кроме того, бывший президент отличился тем, что не выплатил Кики Сетьену положенные отступные за увольнение в августе 2020.