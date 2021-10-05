Мбаппе: Я бы перешел только в Реал, если бы Пари Сен-Жермен отпустил меня летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о том, как мог оказаться в Мадриде уже этим летом. Килиан дал огромное интервью L’Équipe.

– Говоря о желании уйти из "ПСЖ", ты имеешь в виду именно "Реал"?

– Конечно. "Реал" сделал предложение. Люди говорят, что я отклонил шесть-семь предложений продлить контракт с "ПСЖ", но такого не было! Люди говорят, что я не хотел ничего обсуждать с Леонардо, хотя на самом деле всеми делами хотел заниматься Нассер Аль-Хелайфи. И когда мне говорят, что надо пообщаться с президентом, то я не отказываюсь. Еще говорят, что я собирался устроить раздор в раздевалке – опять же, это неправда.

– Аль-Хелайфи и Леонардо говорили о тебе, в том числе на презентации Лионеля Месси. Как ты принимал это?

– Когда президент на весь мир говорит, что ты никуда не уйдешь, что тебя не отпустят бесплатно... Не буду врать, я переживал. Я задавал себе вопрос: если я не уйду бесплатно, что со мной будет? Но ты дистанцируешься от этого и убеждаешь себя, что клуб таким образом просто демонстрирует свою привязанность к тебе. Это говорит о том, что клуб меня ценит и поэтому не отпускает.

– Ты хотел уйти, потому что тебя звал "Реал" или же был возможен и другой вариант?

– Нет, я привязан к Парижу, поэтому если бы и ушел летом, то только в "Реал".