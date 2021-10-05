Перес хочет в ближайшее трансферное окно подписать контракт с Килианом Мбаппе

Флорентино Перес заявил, что мадридский клуб попробует купить форварда парижан Килиана Мбаппе в грядущее зимнее трансферное окно.

"Я надеюсь, что к 1 января получится все решить", – цитирует Переса El Debate.

Напомним, "галактикос" хотели подписать Мбаппе прошедшим летом. Однако парижский клуб отклонил оба предложения из испанской столицы о трансфере 22-летнего нападающего.