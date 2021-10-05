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Барселона попытается подписать Эдинсона Кавани

Испания
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Не самый лучший вариант

Барселона попытается подписать Эдинсона Кавани

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" намерена подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

По информации thesun.co.uk, трансфер 34-летнего уругвайца является приоритетной целью для каталонского клуба. Сообщается, что данный переход возможен во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Кавани также не против покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку вряд ли будет получать много игровой практики.

Кавани защищает цвета "красных дьяволов" с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ Эдинсон провел лишь три матча и не отличился результативными действиями.

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона Манчестер Юнайтед
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