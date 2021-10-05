  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ювентус хочет взять Эдена Азара в аренду на несколько сезонов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус хочет взять Эдена Азара в аренду на несколько сезонов

Испания
(1 голосов)

А после туринцы попытаются оформить полноценный трансфер

Ювентус хочет взять Эдена Азара в аренду на несколько сезонов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар может перейти в "Ювентус", пишет Calciomercato со ссылкой на Don Balon.

"Бьянконери" готовы взять его в многолетнюю аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Азар провел восемь матчей, отдав одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Ювентус (Турин) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo88
05.10.2021 в 19:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.10.2021 в 19:02
среал еще и приплатит блювентусу за этого любителя фастфуда
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...