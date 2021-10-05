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Ювентус хочет взять Эдена Азара в аренду на несколько сезонов
А после туринцы попытаются оформить полноценный трансфер
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Эден Азар может перейти в "Ювентус", пишет Calciomercato со ссылкой на Don Balon.
"Бьянконери" готовы взять его в многолетнюю аренду с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Азар провел восемь матчей, отдав одну голевую передачу.
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Комментарии (2)
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dabo88
05.10.2021 в 19:15
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Red_Cat (Салоники)
05.10.2021 в 19:02
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