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Президент Ла Лиги: Реалу было бы лучше без Переса

Испания
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(1 голосов)

Наладить отношения никто не пытается

Президент Ла Лиги: Реалу было бы лучше без Переса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью изданию Cope, в котором, помимо прочего, рассказал о своем отношении к президенту "Реала" Флорентино Пересу. "Больше всего в нем меня беспокоит то, что он называет меня коррумпированным", – заявил он.

– Вернетесь ли вы на "Бернабеу"?

– Да, конечно. Они каждый раз приглашают меня, но я отказываюсь, потому что при существующем напряжении это было бы неприятно.

– Сможете ли вы помириться с Флорентино?

– Не знаю. На уровне взглядов на профессиональный футбол это невозможно, потому что у нас совершенно разное видение футбола.

– Уйдете ли вы с поста президента через 2 года?

– Не знаю. Это будут решать клубы. Я не сомневаюсь, что Флорентино бы снял меня с этой должности, если бы мог.

– Хотели бы вы, чтобы у "Реала" был другой президент?

– "Реалу" было бы лучше с другим президентом. В экономическом плане он хорошо управляет "Реалом".

– Вы бы поужинали с Рубиалесом (президентом Королевской федерации футбола Испании) или с Флорентино?

– Я бы пошел в другой ресторан. Чтобы хорошо провести время, я бы поужинал с Флорентино.

Больше всего в нем меня беспокоит то, что он называет меня коррумпированным. Он говорит это в личных разговорах, потому что на публике он использует посредников. Я сказал ему, что он не может так продолжать, не может говорить, что я коррумпирован, – сказал Тебас.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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Источник:
cope.es

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Комментарии (4)
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avatar
Loader (Днепр)
05.10.2021 в 20:02
А что ему еще говорить? Перес в мадридской мафии покруче будет. Судейки все подмяты.
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0
-2
avatar
МЕS QUE UN CLUB
05.10.2021 в 20:07
не чекав від тебе настільки тупого комента! вже вечір, а ти ще не похмелився? пенсію не отримав чи що?
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0
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
05.10.2021 в 20:15
Метал тобі навіть дізлайк поставив)
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0
0
dabo88
05.10.2021 в 19:14
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