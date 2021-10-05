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Президент Ла Лиги: Реалу было бы лучше без Переса
Наладить отношения никто не пытается
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью изданию Cope, в котором, помимо прочего, рассказал о своем отношении к президенту "Реала" Флорентино Пересу. "Больше всего в нем меня беспокоит то, что он называет меня коррумпированным", – заявил он.
– Вернетесь ли вы на "Бернабеу"?
– Да, конечно. Они каждый раз приглашают меня, но я отказываюсь, потому что при существующем напряжении это было бы неприятно.
– Сможете ли вы помириться с Флорентино?
– Не знаю. На уровне взглядов на профессиональный футбол это невозможно, потому что у нас совершенно разное видение футбола.
– Уйдете ли вы с поста президента через 2 года?
– Не знаю. Это будут решать клубы. Я не сомневаюсь, что Флорентино бы снял меня с этой должности, если бы мог.
– Хотели бы вы, чтобы у "Реала" был другой президент?
– "Реалу" было бы лучше с другим президентом. В экономическом плане он хорошо управляет "Реалом".
– Вы бы поужинали с Рубиалесом (президентом Королевской федерации футбола Испании) или с Флорентино?
– Я бы пошел в другой ресторан. Чтобы хорошо провести время, я бы поужинал с Флорентино.
Больше всего в нем меня беспокоит то, что он называет меня коррумпированным. Он говорит это в личных разговорах, потому что на публике он использует посредников. Я сказал ему, что он не может так продолжать, не может говорить, что я коррумпирован, – сказал Тебас.
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