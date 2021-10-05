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Барселона хочет, чтобы Умтити покинул клуб в январе

Испания
(1 голосов)

Так и не вышел на свой уровень после травмы колена в 2018

Барселона хочет, чтобы Умтити покинул клуб в январе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хочет расстаться с защитником Самюэлем Умтити, сообщает Diario Sport. На него не рассчитывают в качестве игрока основы.

Когда-то он был железным игроком основного состава и даже играл в старте сборной Франции на ЧМ-2018, но в этом сезоне 27-летний француз не сыграл ни одной минуты в официальных матчах, и в ближайшие месяцы его положение в команде не изменится.

"Барса" хотела, чтобы Самюэль ушел летом, но тогда игрок отклонил все предложения.

Каталонцы хотят сэкономить как можно больше на футболисте, который не входит в планы тренера и клуба. И если Умтити откажется покидать команду в январе, "Барса" готова принять более решительные меры.

Напомним, что Умтити присоединился к "Барселоне" в июле 2016 года за 25 миллионов евро, перейдя из "Лиона".

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:44
Це расізм...
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