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Барселона хочет, чтобы Умтити покинул клуб в январе
Так и не вышел на свой уровень после травмы колена в 2018
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" хочет расстаться с защитником Самюэлем Умтити, сообщает Diario Sport. На него не рассчитывают в качестве игрока основы.
Когда-то он был железным игроком основного состава и даже играл в старте сборной Франции на ЧМ-2018, но в этом сезоне 27-летний француз не сыграл ни одной минуты в официальных матчах, и в ближайшие месяцы его положение в команде не изменится.
"Барса" хотела, чтобы Самюэль ушел летом, но тогда игрок отклонил все предложения.
Каталонцы хотят сэкономить как можно больше на футболисте, который не входит в планы тренера и клуба. И если Умтити откажется покидать команду в январе, "Барса" готова принять более решительные меры.
Напомним, что Умтити присоединился к "Барселоне" в июле 2016 года за 25 миллионов евро, перейдя из "Лиона".
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