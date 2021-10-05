Барселона хочет, чтобы Умтити покинул клуб в январе

"Барселона" хочет расстаться с защитником Самюэлем Умтити, сообщает Diario Sport. На него не рассчитывают в качестве игрока основы.

Когда-то он был железным игроком основного состава и даже играл в старте сборной Франции на ЧМ-2018, но в этом сезоне 27-летний француз не сыграл ни одной минуты в официальных матчах, и в ближайшие месяцы его положение в команде не изменится.

"Барса" хотела, чтобы Самюэль ушел летом, но тогда игрок отклонил все предложения.

Каталонцы хотят сэкономить как можно больше на футболисте, который не входит в планы тренера и клуба. И если Умтити откажется покидать команду в январе, "Барса" готова принять более решительные меры.

Напомним, что Умтити присоединился к "Барселоне" в июле 2016 года за 25 миллионов евро, перейдя из "Лиона".