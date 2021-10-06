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У Барселоны есть 20 миллионов евро на зимние трансферы. Нужно усилить две позиции
Аренда топовых нападающих?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" сможет потратить в январское трансферное окно не более 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Селекция в клубе работает над поиском игроков в атаку и защитную линию.
Эта сумма может увеличиться, если кто-то уйдет из клуба. Защитник "Барсе" нужен крайний. Также в первую очередь речь идет о бесплатной аренде потенциальных новичков.
Сообщается, что усилить состав зимой "Барсе" позволил уход форварда Антуана Гризманна в "Атлетико" в последний день летнего трансферного окна.
Напомним, что ранее появлялись слухи об интересе со стороны "Барселоны" к Дани Ольмо из "Лейпцига" и Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити". Испанец оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро, а англичанин – в 90 миллионов евро.
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