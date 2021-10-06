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У Барселоны есть 20 миллионов евро на зимние трансферы. Нужно усилить две позиции

Испания
(1 голосов)

Аренда топовых нападающих?

У Барселоны есть 20 миллионов евро на зимние трансферы. Нужно усилить две позиции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" сможет потратить в январское трансферное окно не более 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Селекция в клубе работает над поиском игроков в атаку и защитную линию.

Эта сумма может увеличиться, если кто-то уйдет из клуба. Защитник "Барсе" нужен крайний. Также в первую очередь речь идет о бесплатной аренде потенциальных новичков.

Сообщается, что усилить состав зимой "Барсе" позволил уход форварда Антуана Гризманна в "Атлетико" в последний день летнего трансферного окна.

Напомним, что ранее появлялись слухи об интересе со стороны "Барселоны" к Дани Ольмо из "Лейпцига" и Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити". Испанец оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро, а англичанин – в 90 миллионов евро.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Рахим Стерлинг Дани Ольмо
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 18:58
Купити Миколенка і Забарного!!!!!!
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