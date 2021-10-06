У Барселоны есть 20 миллионов евро на зимние трансферы. Нужно усилить две позиции

"Барселона" сможет потратить в январское трансферное окно не более 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Селекция в клубе работает над поиском игроков в атаку и защитную линию.

Эта сумма может увеличиться, если кто-то уйдет из клуба. Защитник "Барсе" нужен крайний. Также в первую очередь речь идет о бесплатной аренде потенциальных новичков.

Сообщается, что усилить состав зимой "Барсе" позволил уход форварда Антуана Гризманна в "Атлетико" в последний день летнего трансферного окна.

Напомним, что ранее появлялись слухи об интересе со стороны "Барселоны" к Дани Ольмо из "Лейпцига" и Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити". Испанец оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро, а англичанин – в 90 миллионов евро.