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Депай: Сожалею ли я, что перешел в Барселону? Как ты вообще мог спросить об этом?
Мемфис на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай отреагировал на вопрос журналиста по поводу положения вещей в испанском гранде. Цитирует голландца ESPN Netherlands.
"Как ты вообще мог спросить об этом? Это "Барселона". Я не думаю, что ты понимаешь, насколько велик этот клуб и что это значит для игрока, когда он переходит в такой клуб. Я никогда не пожалею об этом. Несмотря на результаты, я действительно счастлив здесь".
"Я не хочу об этом много говорить, но люди ведут себя так, будто сезон уже закончился. У нас впереди еще много матчей, все возможно. Мне не все равно как игроку. Каждый берет на себя ответственность, для "Барселоны" это нормально".
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