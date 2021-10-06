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Депай: Сожалею ли я, что перешел в Барселону? Как ты вообще мог спросить об этом?

Испания
(1 голосов)

Мемфис на связи

Депай: Сожалею ли я, что перешел в Барселону? Как ты вообще мог спросить об этом?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай отреагировал на вопрос журналиста по поводу положения вещей в испанском гранде. Цитирует голландца ESPN Netherlands.

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"Как ты вообще мог спросить об этом? Это "Барселона". Я не думаю, что ты понимаешь, насколько велик этот клуб и что это значит для игрока, когда он переходит в такой клуб. Я никогда не пожалею об этом. Несмотря на результаты, я действительно счастлив здесь".

"Я не хочу об этом много говорить, но люди ведут себя так, будто сезон уже закончился. У нас впереди еще много матчей, все возможно. Мне не все равно как игроку. Каждый берет на себя ответственность, для "Барселоны" это нормально".

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
06.10.2021 в 10:50
"Я не думаю, що ти розумієш, що перебування в Барселоні — це пожиттєве фінансове забезпечення себе, своєї родини і нащадків на 4-5 поколінь вперед так, що після цього можна узагалі не працювати до кінця життя?"
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0
0
football_soccer (Украина)
06.10.2021 в 09:48
а как вы вообще можете так убого играть?
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0
-1


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