Депай: Сожалею ли я, что перешел в Барселону? Как ты вообще мог спросить об этом?

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай отреагировал на вопрос журналиста по поводу положения вещей в испанском гранде. Цитирует голландца ESPN Netherlands.

"Как ты вообще мог спросить об этом? Это "Барселона". Я не думаю, что ты понимаешь, насколько велик этот клуб и что это значит для игрока, когда он переходит в такой клуб. Я никогда не пожалею об этом. Несмотря на результаты, я действительно счастлив здесь".