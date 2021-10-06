  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Попытка номер три. Один из аутсайдеров Ла Лиги сменил тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Попытка номер три. Один из аутсайдеров Ла Лиги сменил тренера

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Кике Санчес Флорес возглавил испанский "Хетафе"

Попытка номер три. Один из аутсайдеров Ла Лиги сменил тренера

Фото: twitter.com/GetafeCF

Новина українською

Кике Санчес Флорес назначен новым главным тренером испанского "Хетафе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этой должности он сменил Мичела Гонсалеса, который покинул свой пост в этот понедельник, 4 октября.

О деталях соглашения не сообщается.

Отметим, 56-летний специалист уже работал с командой в 2004-2005 и 2015 годах. Последним местом работы испанского тренера был "Уотфорд", который он покинул в 2019 году.

Напомним, в текущем сезоне "Хетафе" набрал лишь 1 очко и занимает последнее место в Ла Лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Хетафе" Кике Санчес Флорес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GetafeCF

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...