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Попытка номер три. Один из аутсайдеров Ла Лиги сменил тренера
Кике Санчес Флорес возглавил испанский "Хетафе"
Фото: twitter.com/GetafeCF
Кике Санчес Флорес назначен новым главным тренером испанского "Хетафе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На этой должности он сменил Мичела Гонсалеса, который покинул свой пост в этот понедельник, 4 октября.
О деталях соглашения не сообщается.
Отметим, 56-летний специалист уже работал с командой в 2004-2005 и 2015 годах. Последним местом работы испанского тренера был "Уотфорд", который он покинул в 2019 году.
Напомним, в текущем сезоне "Хетафе" набрал лишь 1 очко и занимает последнее место в Ла Лиге.
???????? #BienvenidoQuique pic.twitter.com/E0fEzT4N7e— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 6, 2021
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