Попытка номер три. Один из аутсайдеров Ла Лиги сменил тренера

Кике Санчес Флорес назначен новым главным тренером испанского "Хетафе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этой должности он сменил Мичела Гонсалеса, который покинул свой пост в этот понедельник, 4 октября.

О деталях соглашения не сообщается.

Отметим, 56-летний специалист уже работал с командой в 2004-2005 и 2015 годах. Последним местом работы испанского тренера был "Уотфорд", который он покинул в 2019 году.

Напомним, в текущем сезоне "Хетафе" набрал лишь 1 очко и занимает последнее место в Ла Лиге.