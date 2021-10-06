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Убытки Барселоны по итогам года составили почти полмиллиарда евро
Клуб потерпел серьезные убытки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.
Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, расходы — 1,136 миллиарда. Таком образом, убыток составил 505 миллионов евро, а после уплаты налога — 481 миллион.
Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом.
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