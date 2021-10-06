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Убытки Барселоны по итогам года составили почти полмиллиарда евро

Испания
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(2 голосов)

Клуб потерпел серьезные убытки

Убытки Барселоны по итогам года составили почти полмиллиарда евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.

Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, расходы — 1,136 миллиарда. Таком образом, убыток составил 505 миллионов евро, а после уплаты налога — 481 миллион.

Доходы сине-гранатовых упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
06.10.2021 в 18:31
Карфаген должен быть разрушен
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