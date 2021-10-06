Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Линекер: Куман попал в Барсу в худший для любого тренера момент
С новым тренером дела не улучшатся?
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гари Линекер, бывший нападающий "Барселоны", "Лестера" и сборной Англии в интервью газете Marca рассказал об отношении к работе Кумана в "блаугране".
– Недавно вы писали, что Куман отлично работает в "Барселоне". Вы до сих пор так считаете?
– Не знаю! Мне кажется, это очень сложная работа, он попал в "Барселону" в худший для любого тренера момент.
Я смотрю все матчи этой команды, считаю ее своим вторым клубом – после "Лестера". Я всегда смотрю игры, и в последние годы думал о том, что же будет с командой, если уйдет Месси. И ответ у нас перед глазами, – сказал Линекер.
Сейчас Линекер работает экспертом на телевидении.
Популярное сейчас
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- "Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации
- ФИФА может смягчить правило офсайда
- Симеоне: Первый раз играли против Барсы без Месси. Они владели мячом, но Лео - уникален
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца