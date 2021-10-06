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Гари Линекер: Куман попал в Барсу в худший для любого тренера момент

Испания
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С новым тренером дела не улучшатся?

Гари Линекер: Куман попал в Барсу в худший для любого тренера момент

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Гари Линекер, бывший нападающий "Барселоны", "Лестера" и сборной Англии в интервью газете Marca рассказал об отношении к работе Кумана в "блаугране".

– Недавно вы писали, что Куман отлично работает в "Барселоне". Вы до сих пор так считаете?

– Не знаю! Мне кажется, это очень сложная работа, он попал в "Барселону" в худший для любого тренера момент.

Я смотрю все матчи этой команды, считаю ее своим вторым клубом – после "Лестера". Я всегда смотрю игры, и в последние годы думал о том, что же будет с командой, если уйдет Месси. И ответ у нас перед глазами, – сказал Линекер.

Сейчас Линекер работает экспертом на телевидении.

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В статье: Рональд Куман Барселона Гари Линекер
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Источник:
marca.com

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