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Гави из Барсы стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

Испания
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От дебюта в Ла Лиге, до самого молодого в истории сборной всего за месяц

Гави из Барсы стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Гави вышел в стартовом составе сборной Испании на матч полуфинала Лиги наций против Италии. Он стал самым молодым игроком в истории "фурии рохи".

Его возраст – 17 лет и 62 дня. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Субьете, который в 1936 году дебютировал за сборную в возрасте 17 лет и 263 дней.

В этом сезоне Гави провел уже 7 матчей за основу "Барселоны", в которых отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Национальная сборная Испании Гави
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