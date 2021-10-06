Гави из Барсы стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

Полузащитник "Барселоны" Гави вышел в стартовом составе сборной Испании на матч полуфинала Лиги наций против Италии. Он стал самым молодым игроком в истории "фурии рохи".

Его возраст – 17 лет и 62 дня. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Субьете, который в 1936 году дебютировал за сборную в возрасте 17 лет и 263 дней.

В этом сезоне Гави провел уже 7 матчей за основу "Барселоны", в которых отдал 1 голевую передачу.