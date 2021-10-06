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Гави из Барсы стал самым молодым игроком в истории сборной Испании
От дебюта в Ла Лиге, до самого молодого в истории сборной всего за месяц
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Гави вышел в стартовом составе сборной Испании на матч полуфинала Лиги наций против Италии. Он стал самым молодым игроком в истории "фурии рохи".
Его возраст – 17 лет и 62 дня. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Субьете, который в 1936 году дебютировал за сборную в возрасте 17 лет и 263 дней.
В этом сезоне Гави провел уже 7 матчей за основу "Барселоны", в которых отдал 1 голевую передачу.
Se llama Pablo Martín Páez Gavira y nació en Los Palacios y Villafranca el 05.08.2004. Hoy se convertirá en el JUGADOR MÁS JOVEN EN TODA LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA (17 años y 62 días), superando un récord que databa de 1936.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 6, 2021
Te dejo su foto por si no le pones cara. pic.twitter.com/K7c8HXcsJp
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