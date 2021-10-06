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Генеральный директор Барселоны о ФФП: Многие думают, что мы знали ситуацию, но это не так

Испания
(1 голосов)

Очередные детали ухода Месси

Генеральный директор Барселоны о ФФП: Многие думают, что мы знали ситуацию, но это не так

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер на специальной пресс-конференции прокомментировал уход форварда Лионеля Месси из команды в связи с финансовыми проблемами. "Мы постепенно, месяц за месяцем, день за днем разбирались, что происходит", – заявил он.

"Наш президент уже говорил на эту тему. Многие думают, что мы знали ситуацию, когда приходили работать в клуб, но это не так. Мы постепенно, месяц за месяцем, день за днем разбирались, что происходит.

А потом стали известны детали, касающиеся финансового фэйр-плей. Мы все понимаем, что Месси не мог ждать вечера 31 августа. В итоге все получилось так, как получилось", – сказал Ревертер.

Напомним, что новый контракт с Месси не удалось подписать из-за ограничения зарплат, установленного в Ла Лиге, чтобы избежать банкротства клубов.

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В статье: Лионель Месси Барселона финансовый fair play
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
07.10.2021 в 00:30
Это трагедия, но жизнь продолжается.
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