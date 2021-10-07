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Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера
Руководство "Леванте" определилось с новым наставником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавьер Перейра возглавил испанский "Леванте", сообщает пресс-служба клуба.
Стороны подписали контракт, который рассчитан до окончания сезона 2021/22 и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.
Перейра сменил на этой должности Пако Лопеса, который был уволен в начале этой недели из-за неудовлетворительных результатов.
55-летний испанец работал ассистентом главного тренера "Леванте" в сезоне 2011-2013 года. Его последним местом работы был китайский клуб "Хэнань Сунша".
Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги "Леванте" не одержал ни одной победы в 8 матчах и с 4 очками идет в зоне вылета.
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