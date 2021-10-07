Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера

Хавьер Перейра возглавил испанский "Леванте", сообщает пресс-служба клуба.

Стороны подписали контракт, который рассчитан до окончания сезона 2021/22 и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.

Перейра сменил на этой должности Пако Лопеса, который был уволен в начале этой недели из-за неудовлетворительных результатов.

55-летний испанец работал ассистентом главного тренера "Леванте" в сезоне 2011-2013 года. Его последним местом работы был китайский клуб "Хэнань Сунша".

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги "Леванте" не одержал ни одной победы в 8 матчах и с 4 очками идет в зоне вылета.