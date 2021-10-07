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Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера

Испания
(2 голосов)

Руководство "Леванте" определилось с новым наставником

Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавьер Перейра возглавил испанский "Леванте", сообщает пресс-служба клуба.

Стороны подписали контракт, который рассчитан до окончания сезона 2021/22 и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.

Перейра сменил на этой должности Пако Лопеса, который был уволен в начале этой недели из-за неудовлетворительных результатов.

55-летний испанец работал ассистентом главного тренера "Леванте" в сезоне 2011-2013 года. Его последним местом работы был китайский клуб "Хэнань Сунша".

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги "Леванте" не одержал ни одной победы в 8 матчах и с 4 очками идет в зоне вылета.

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В статье: Леванте (Валенсия)
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Источник:
Levante Utd

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