Суарес: Если Хави возглавит Барселону сейчас, то это решение может поставить под угрозу его наследие

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес дал интервью испанское прессе. Цитирует уругвайского форварда AS.

"У "Барселоны" сейчас плохой настрой, цифры говорят сами за себя. Мне больно видеть экс-партнеров такими разбитыми. Хочется, чтобы фанаты каталонцев проявили терпение в этот сложный этап. Когда клуб сможет привлечь новых футболистов, то вновь станет одним из самых мощных".

"Если Хави возглавит клуб сейчас, без четкого проекта из-за существующих финансовых проблем, то это может поставить под угрозу его наследие. Если он придет, то боссам придется предложить ему проект без финансовых трудностей. Также ему не будет хватать друзей в раздевалке. Тем не менее, он самый подходящий кандидат. Хоть здесь и нужен подходящий момент".