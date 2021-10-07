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Суарес: Если Хави возглавит Барселону сейчас, то это решение может поставить под угрозу его наследие
Мнение Луиса
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес дал интервью испанское прессе. Цитирует уругвайского форварда AS.
"У "Барселоны" сейчас плохой настрой, цифры говорят сами за себя. Мне больно видеть экс-партнеров такими разбитыми. Хочется, чтобы фанаты каталонцев проявили терпение в этот сложный этап. Когда клуб сможет привлечь новых футболистов, то вновь станет одним из самых мощных".
"Если Хави возглавит клуб сейчас, без четкого проекта из-за существующих финансовых проблем, то это может поставить под угрозу его наследие. Если он придет, то боссам придется предложить ему проект без финансовых трудностей. Также ему не будет хватать друзей в раздевалке. Тем не менее, он самый подходящий кандидат. Хоть здесь и нужен подходящий момент".
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