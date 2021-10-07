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Суарес: Я не ожидал перехода Гризманна

Испания
(1 голосов)

Луис рассказал, что не ожидал перехода Антуана

Суарес: Я не ожидал перехода Гризманна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о том, как относится к Антуану Гризманну.

"Я не ожидал его перехода, но подозревал об этом. Перед игрой с "Вильярреалом" мы говорили об этом, все думали, что клуб попытается и сделает это.

Мы через многое прошли вместе, у нас хорошие отношения", — приводит слова Суареса Marca.

30-летний Гризманн перешел в "Атлетико" из "Барселоны" в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:06
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