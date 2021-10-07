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Суарес: Я не ожидал перехода Гризманна
Луис рассказал, что не ожидал перехода Антуана
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о том, как относится к Антуану Гризманну.
"Я не ожидал его перехода, но подозревал об этом. Перед игрой с "Вильярреалом" мы говорили об этом, все думали, что клуб попытается и сделает это.
Мы через многое прошли вместе, у нас хорошие отношения", — приводит слова Суареса Marca.
30-летний Гризманн перешел в "Атлетико" из "Барселоны" в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22.
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Dabo93
07.10.2021 в 18:06
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