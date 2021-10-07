Суарес: Я не ожидал перехода Гризманна

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о том, как относится к Антуану Гризманну.

"Я не ожидал его перехода, но подозревал об этом. Перед игрой с "Вильярреалом" мы говорили об этом, все думали, что клуб попытается и сделает это.

Мы через многое прошли вместе, у нас хорошие отношения", — приводит слова Суареса Marca.

30-летний Гризманн перешел в "Атлетико" из "Барселоны" в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22.