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Президент Ла Лиги: У нас есть их отчетность, Барса не при смерти
Впервые мнение со стороны
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью L`Equipe, в котором, помимо прочего, рассказал о своём отношении к ситуации внутри "Барселоны". "В "Барсе" все не так плохо", – заявил он.
"В "Барсе" меня больше беспокоит институциональный кризис, нежели экономическая ситуация. Новое руководство швыряется мусором в предыдущее.
У нас есть их отчетность, "Барса" не при смерти, иначе не смогла бы получить кредит более чем на 500 миллионов евро.
В "Барсе" все не так плохо, хотя и хуже, чем в "Реале", – сказал Тебас.
Напомним, что в сентябре "Барселона" получила кредит на 500 миллионов евро от банка Goldman Sachs.
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