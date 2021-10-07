Президент Ла Лиги: У нас есть их отчетность, Барса не при смерти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью L`Equipe, в котором, помимо прочего, рассказал о своём отношении к ситуации внутри "Барселоны". "В "Барсе" все не так плохо", – заявил он.

"В "Барсе" меня больше беспокоит институциональный кризис, нежели экономическая ситуация. Новое руководство швыряется мусором в предыдущее.

У нас есть их отчетность, "Барса" не при смерти, иначе не смогла бы получить кредит более чем на 500 миллионов евро.

В "Барсе" все не так плохо, хотя и хуже, чем в "Реале", – сказал Тебас.

Напомним, что в сентябре "Барселона" получила кредит на 500 миллионов евро от банка Goldman Sachs.