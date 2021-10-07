Президент Ла Лиги о потере Месси и Роналду: Цена телеправ на турнир не зависит от имен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью L'Equipe ответил на вопрос о влиянии ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду на коммерческую привлекательность чемпионата. "Здесь нет причин для пессимизма", – заявил он.

– У вас было два лучших игрока мира, Месси и Роналду. Теперь их нет.

– Мы знали, что эти игроки уйдут – либо в силу возраста, либо по другим причинам. Цена телеправ на турнир не зависит от имен. Только что в США права на показ Ла Лиги выкупили на 8 лет. Кто знает, кто будет играть в Ла Лиге через 5 лет?

А здесь всегда были отличные футболисты. Для меня Бензема – лучшая девятка в Европе. На самом деле здесь нет причин для пессимизма, – сказал Тебас.

Напомним, что Криштиану ушел из "Реала" в " Ювентус" летом 2018 года за 100 миллионов евро. Месси ушел этим летом в "ПСЖ" совершенно бесплатно, так как невозможно было подписать новый контракт с "Барселоной".