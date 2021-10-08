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Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно

Испания
(1 голосов)

Интересы клуба "знак больше" интересы игрока

Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему испанский клуб не смог подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Цитирует Жоана Marca.

"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его трудовой договор в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, оно четко показывало, что вложения в Лионеля подвергнут клуб риску".

"Барселона" превыше Месси и всех остальных. Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC".

"Я не злюсь на Месси, потому что ценю его. Я знаю, что у него было огромное желание остаться, но также было и сильное давление из-за его предложения. Все указывает на то, что предложение от "ПСЖ" у него уже было. Все знали, что у него очень мощное предложение от парижан".

"Я очень надеялся, что в последний момент Месси скажет, что будет играть за "Барселону" бесплатно. Мне бы это понравилось, и он бы меня убедил. Я понимаю, что Ла Лига приняла бы это. Но мы не можем требовать этого от игрока его уровня. Он войдет в историю клуба как лучший игрок".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (8)
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prostors (Вольногорск)
08.10.2021 в 13:44
Он бы свою зарплату отдал бы за подписание Месси.
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andinho (Lviv)
08.10.2021 в 13:42
Нормальний чувак!!! Гроші на купівлю і зарплату Депая, Люка де Йонга і Агуеро є. Але Мессі, щоб лишитися в команді має грати безкоштовно! БРЄЄЄЄД! І явний напад на Мессі, хоча саме Лапорта його обманув. Той МІСЯЦЬ сидів без зарплати і чекав, бо йому обіцяли підписати контракт. Місяць!
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2021 в 13:36
Скоро Лапорта буде просити платити Барселоні, щоб мати за честь в ній грати )))
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0
0
Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 13:17
А якщо без жартів. То коли такі дятькі на такому рівні, вірять в альтруізм. І дійсно думають що хтось буде щось робити за дарма. Тоді стає зрозумілим , звідки у них борг більше мільярда.
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+1
-2
Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 13:13
Я теж колись думав що тьолкі за пррсто так дають.
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+1
-1
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Динамист (Киев)
08.10.2021 в 12:54
Такой большой а в сказки верит.А сам то отказался от зарплаты?
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+3
0
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odinvodin (Доброполье)
08.10.2021 в 12:45
Смешной такой.''На нашего Буншу похож...'')
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+2
0
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МЕS QUE UN CLUB
08.10.2021 в 12:21
ахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахазазахпахпзпхпхпахахахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахпхппхахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахвхвхвхахахахахахахахахахахахвхвхахахахахахахахахахахвхахахаххахахахахахаххахахахахахаххаахахахахаххахахахахахаххаахахахаххахахахахаххахахаххахахахахаххахахаххахахахаххахахахаххахахахахаххахахахаххахахаххахахаххахахаххахаххахахахаххахахаххахахаххахахахаххахахахахахаххахахахаххахахахаххахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахаххааххаахахаххахаахахахаххахахаххахахахаххахахаххахахахахахахаххаахахахаххахахаххаахахааааххахаххахахаххахахахахаххааххахахахаххахахаххахаххахахахахаххахахахахахахахаххахахахахаххахаахазазазазазазазаззазазазазаззахахахахахаххааххахахахаххахахахаххаахахахаххахахахахахахахахахаххааххахахахахахахахахахахахаххахахахахаххахахахахаахахаххахахахахахаххахахаххахахахахаххахахахаххахахахаххахахахахахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахаххахахахахаххахахахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахахахахаххахахахахахаххахахахаххахахаххахахахаххааххахахахаххахахахахахахаххахахахаххахахахаххааххахаахахахахахахаххааххахахаххааххахахахахахахахахаххахахахахахахахаххахахахахаххахахахахахахахахаха!
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