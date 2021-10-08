Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему испанский клуб не смог подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Цитирует Жоана Marca.

"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его трудовой договор в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, оно четко показывало, что вложения в Лионеля подвергнут клуб риску".

"Барселона" превыше Месси и всех остальных. Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC".

"Я не злюсь на Месси, потому что ценю его. Я знаю, что у него было огромное желание остаться, но также было и сильное давление из-за его предложения. Все указывает на то, что предложение от "ПСЖ" у него уже было. Все знали, что у него очень мощное предложение от парижан".

"Я очень надеялся, что в последний момент Месси скажет, что будет играть за "Барселону" бесплатно. Мне бы это понравилось, и он бы меня убедил. Я понимаю, что Ла Лига приняла бы это. Но мы не можем требовать этого от игрока его уровня. Он войдет в историю клуба как лучший игрок".