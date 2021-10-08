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Лапорта: Рональд Куман продолжает работать в Барселоне, он заслуживает доверия

Испания
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(1 голосов)

Синергия?

Лапорта: Рональд Куман продолжает работать в Барселоне, он заслуживает доверия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему не стал увольнять главного тренера первой команды "сине-гранатовых" Рональда Кумана.

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"Все кулес, включая Кумана, разочарованы ситуацией. Президент должен все проанализировать и определиться. И я, выслушав своих помощников, пришел к выводу, что должен действовать точно так же, как и с Райкардом в свое время".

"Рональд продолжает работать, он заслуживает доверия. Во-первых, он любит кулес и любит "Барсу". Это видно, когда общаешься с ним. Во-вторых, он легенда клуба, это важно. Третье – сейчас возник спортивный и институциональный кризис".

"Мне нужно было понять, стоит ли верить в команду. Я спросил Кумана: "Ты веришь в эту команду?" Он ответил: "Конечно, но нужно, чтобы восстановились травмированные". Я увидел перед собой человека, который хочет продолжать. У него действующий контракт, он хочет, чтобы команда преуспела. Я доволен своим решением".

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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МЕS QUE UN CLUB
08.10.2021 в 13:07
ахахахахахаха!!!!
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