Лапорта: Рональд Куман продолжает работать в Барселоне, он заслуживает доверия

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему не стал увольнять главного тренера первой команды "сине-гранатовых" Рональда Кумана.

"Все кулес, включая Кумана, разочарованы ситуацией. Президент должен все проанализировать и определиться. И я, выслушав своих помощников, пришел к выводу, что должен действовать точно так же, как и с Райкардом в свое время".

"Рональд продолжает работать, он заслуживает доверия. Во-первых, он любит кулес и любит "Барсу". Это видно, когда общаешься с ним. Во-вторых, он легенда клуба, это важно. Третье – сейчас возник спортивный и институциональный кризис".