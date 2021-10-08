Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два основных игрока Атлетико получили травмы в матчах сборных
Сроки восстановления пока неизвестны
Getty Images / Global Images Ukraine
Луис Суарес и Хосе Мария Хименес получили травмы в матче отбора к чемпионату мира 2022 года со сборной Колумбии (0:0).
Перед перерывом Луис Суарес врезался коленом в защитника колумбийцев Йерри Мину. На колене форварда появилась кровь, а во втором тайме Суарес сыграть не смог.
Также на 59-й минуте встречи Хосе Хименес упал на газон и не смог продолжить игру. Сообщается, что у защитника мышечная травма. Уругвайским футболистам "Атлетико" предстоит пройти медобследование, которое определит характер их травм.
Популярное сейчас
- Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
- Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту
- Франция обыграла Бельгию, саудовцы купили Ньюкасл, Металлист потерял очки. Главные новости за 7 октября
- Суарес: Я не ожидал перехода Гризманна
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО