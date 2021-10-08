Президент Барселоны: Неймар хотел вернуться и он больше не хотел выступать за ПСЖ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что клуб мог подписать нападающего "ПСЖ" Неймара прошлым летом.

"Как нам объясняли, у нас были финансовые возможности для того, чтобы вернуть Неймара, но мы не приложили достаточно усилий для этого. Нам сказали, что Неймар хотел вернуться, что он больше не хотел выступать за "ПСЖ" и убедил клуб отпустить его. Тем не менее, это футбол, побеждает тот, кто делает лучшее предложение. Хорошо, что мы не подписали Неймара, это все равно не помогло бы. Он мог бы внести серьезный вклад в игру команды, но мы правильно сделали, что не подписали его", — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ".