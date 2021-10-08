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Президент Барселоны: Неймар хотел вернуться и он больше не хотел выступать за ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Но трансфер не состоялся

Президент Барселоны: Неймар хотел вернуться и он больше не хотел выступать за ПСЖ

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что клуб мог подписать нападающего "ПСЖ" Неймара прошлым летом.

"Как нам объясняли, у нас были финансовые возможности для того, чтобы вернуть Неймара, но мы не приложили достаточно усилий для этого. Нам сказали, что Неймар хотел вернуться, что он больше не хотел выступать за "ПСЖ" и убедил клуб отпустить его. Тем не менее, это футбол, побеждает тот, кто делает лучшее предложение. Хорошо, что мы не подписали Неймара, это все равно не помогло бы. Он мог бы внести серьезный вклад в игру команды, но мы правильно сделали, что не подписали его", — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона ПСЖ
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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
08.10.2021 в 17:50
Лапорта вообще правила игры в футбол знает? Здесь побеждает тот, кто забьет больше голов
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