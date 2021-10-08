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Лапорта о продлении контрактов Педри и Фати: Надеемся поделиться хорошими новостями на новой неделе

Испания
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Лапорта о продлении контрактов Педри и Фати: Надеемся поделиться хорошими новостями на новой неделе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу продления контрактов с молодыми звездами команды: Фати и Педри. Игроки вероятно остануться в клубе.

"Переговоры по поводу контрактов с Педри и Ансу Фати проходят хорошо. Мы надеемся поделиться хорошими новостями на следующей неделе", – описал ситуацию функционер.

Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года.

Напомним, что Педри стал самым заигранным игроком прошлого сезона в топ-5 лигах Европы, а Фати, до травмы колена, в 10 матчах прошлого сезона забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Ансу Фати Педри
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