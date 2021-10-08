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Лапорта о продлении контрактов Педри и Фати: Надеемся поделиться хорошими новостями на новой неделе
Такие игроки не должны повторять судьбу Мориба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу продления контрактов с молодыми звездами команды: Фати и Педри. Игроки вероятно остануться в клубе.
"Переговоры по поводу контрактов с Педри и Ансу Фати проходят хорошо. Мы надеемся поделиться хорошими новостями на следующей неделе", – описал ситуацию функционер.
Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года.
Напомним, что Педри стал самым заигранным игроком прошлого сезона в топ-5 лигах Европы, а Фати, до травмы колена, в 10 матчах прошлого сезона забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.
???? @JoanLaportaFCB on the renewals of @ANSUFATI and @Pedri pic.twitter.com/zSMUbdsCrj— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2021
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