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Бензема стал лучшим игроком чемпионата Испании в сентябре
Заслуженная награда
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт Ла Лиги сообщил, что нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком сентября в чемпионате Испании.
???? 4 games.— LaLiga English (@LaLigaEN) October 8, 2021
⚽️ 6 goals.
???? 4 assists.
???? @Benzema is the #LaLigaSantander #POTM for September! #MVP
За четыре проведённых матча прошлом месяце в Ла Лиге француз записал в свой актив 10 (6+4) результативных действий. Отличиться он не смог только к поединку против "Вильярреала", который завершился со счетом 0:0. В остальных трех встречах "сливочные" победили.
Напомним, что именно Бензема сейчас возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании с девятью голами. На второй позиции расположился вингер "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль (6 мячей).
Также отметим, что "Реал" лидирует в Ла Лиге. В "сливочных" 17 очков, столько же, столько в "Атлетико" и у "Реала Сосьедад", но подопечные Анчелотти опережают оппонентов по дополнительным показателям.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 25 млн евро. Его контракт с клубом действителен еще в течение двух сезонов.
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