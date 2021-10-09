Бензема стал лучшим игроком чемпионата Испании в сентябре

Официальный сайт Ла Лиги сообщил, что нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком сентября в чемпионате Испании.

За четыре проведённых матча прошлом месяце в Ла Лиге француз записал в свой актив 10 (6+4) результативных действий. Отличиться он не смог только к поединку против "Вильярреала", который завершился со счетом 0:0. В остальных трех встречах "сливочные" победили.

Напомним, что именно Бензема сейчас возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании с девятью голами. На второй позиции расположился вингер "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль (6 мячей).

Также отметим, что "Реал" лидирует в Ла Лиге. В "сливочных" 17 очков, столько же, столько в "Атлетико" и у "Реала Сосьедад", но подопечные Анчелотти опережают оппонентов по дополнительным показателям.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 25 млн евро. Его контракт с клубом действителен еще в течение двух сезонов.