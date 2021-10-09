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Барселона отказалась от услуг Роберто Мартинеса

Испания
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(1 голосов)

Клуб будет искать другие варианты

Барселона отказалась от услуг Роберто Мартинеса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес теряет шансы возглавить "Барселону". Против него выступило руководство клуба.

Боссы каталонцев, в том числе Жоан Лапорта, на прошлой неделе обсудили варианты замены Роналда Кумана.

Во время встречи было решено, что Мартинес не лучший кандидат, чтобы возглавить "Барсу". Против его услуг высказался также советник Лапорты по спортивным вопросам Йорди Кройфф.

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
ESport3

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
09.10.2021 в 17:10
Хахаха. А Мартинес то вообще в курсе, что он хотел возглавить Барселону?
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Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 16:02
Когда сборная Бельгии выиграла первый тайм у сборной Франции со счётом 2-0, боссы, ещё, как-то держались.. Но, когда в итоге недофранцузы проиграли французам 2-3, боссы резко повскакивали с мест и все, как один, искоса поглядывая на Лапорту, закричали: "не-не-не-не... нам такой хоккей не нужен... не-не-не, не то.. не то пальто." Где-то в сторонке тихонько сидел Кумань и со слащавой улыбкой поглаживал колено такого же, как и он шлемазла Кройфа.
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