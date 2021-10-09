Барселона отказалась от услуг Роберто Мартинеса

Когда сборная Бельгии выиграла первый тайм у сборной Франции со счётом 2-0, боссы, ещё, как-то держались.. Но, когда в итоге недофранцузы проиграли французам 2-3, боссы резко повскакивали с мест и все, как один, искоса поглядывая на Лапорту, закричали: "не-не-не-не... нам такой хоккей не нужен... не-не-не, не то.. не то пальто."Где-то в сторонке тихонько сидел Кумань и со слащавой улыбкой поглаживал колено такого же, как и он шлемазла Кройфа.