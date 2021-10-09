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Барселона отказалась от услуг Роберто Мартинеса
Клуб будет искать другие варианты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес теряет шансы возглавить "Барселону". Против него выступило руководство клуба.
Боссы каталонцев, в том числе Жоан Лапорта, на прошлой неделе обсудили варианты замены Роналда Кумана.
Во время встречи было решено, что Мартинес не лучший кандидат, чтобы возглавить "Барсу". Против его услуг высказался также советник Лапорты по спортивным вопросам Йорди Кройфф.
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Источник:ESport3
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
09.10.2021 в 17:10
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Барселиниус (землянин)
09.10.2021 в 16:02
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