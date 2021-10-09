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Стало известно, кем Барселона хочет усилить линию полузащиты зимой
Есть сразу несколько кандидатур
Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассчитывает на то, что клуб подпишет зимой нового центрального полузащитника.
Коучу нужен физически крепкий игрок, похож на Джорджиньо Вейналдума, которого команде не удалось подписать летом.
В список кандидатов попали Донни ван де Бек из "Манчестер Юнайтед", Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма", Марсело Брозович из "Интера" и Франк Кесси из "Милана".
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Источник:Diario Sport
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