Тебас: Уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, что в уходе Лионеля Месси из "Барселоны" его вина отсутствует.

"Очевидно, уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании.

Правила нужны, потому что без них мы получим такую ​​команду, как "ПСЖ", которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.

Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой", – сказал Тебас.