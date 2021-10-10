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Тебас: Уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность
Функционер в очередной раз поднял тему перехода Лионеля в "ПСЖ"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, что в уходе Лионеля Месси из "Барселоны" его вина отсутствует.
"Очевидно, уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании.
Правила нужны, потому что без них мы получим такую команду, как "ПСЖ", которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.
Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой", – сказал Тебас.
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