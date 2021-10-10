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Тебас: Уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность

Испания
(1 голосов)

Функционер в очередной раз поднял тему перехода Лионеля в "ПСЖ"

Тебас: Уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, что в уходе Лионеля Месси из "Барселоны" его вина отсутствует.

"Очевидно, уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании.

Правила нужны, потому что без них мы получим такую ​​команду, как "ПСЖ", которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.

Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой", – сказал Тебас.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига Хавьер Тебас ПСЖ
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
10.10.2021 в 17:25
тебас - уголовный преступник. он должен сидеть в тюрьме.
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