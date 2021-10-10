Мартинес о работе в Барсе Бельгия готовится к ЧМ. Больше мне сказать нечего

Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о своем возможном назначение на пост главного тренера каталонской "Барселоны".

"Мне непросто говорить об этом. Я работаю с Бельгией пять лет и на сто процентов сосредоточен на этой должности.

Мы собираемся подготовиться к чемпионату мира. Больше мне сказать нечего", – рассказал Мартинес.