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Мартинес о работе в Барсе Бельгия готовится к ЧМ. Больше мне сказать нечего
Наставник бельгийской сборной высказался насчет "Барселоны"
Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о своем возможном назначение на пост главного тренера каталонской "Барселоны".
"Мне непросто говорить об этом. Я работаю с Бельгией пять лет и на сто процентов сосредоточен на этой должности.
Мы собираемся подготовиться к чемпионату мира. Больше мне сказать нечего", – рассказал Мартинес.
Ранее в СМИ была информация, что в столице Каталонии
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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