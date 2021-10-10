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Мартинес о работе в Барсе Бельгия готовится к ЧМ. Больше мне сказать нечего

Испания
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Наставник бельгийской сборной высказался насчет "Барселоны"

Мартинес о работе в Барсе Бельгия готовится к ЧМ. Больше мне сказать нечего

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о своем возможном назначение на пост главного тренера каталонской "Барселоны".

"Мне непросто говорить об этом. Я работаю с Бельгией пять лет и на сто процентов сосредоточен на этой должности.

Мы собираемся подготовиться к чемпионату мира. Больше мне сказать нечего", – рассказал Мартинес.

Ранее в СМИ была информация, что в столице Каталонии отказались от кандидатуры бельгийского специалиста.

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес Барселона
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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