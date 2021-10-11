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Ван Гал – о работе Кумана в Каталонии: Когда дела у Барселоны идут плохо, то там винят иностранцев
Поддержал своего соотечественника
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал высказался по поводу тяжелого этапа "Барселоны" и Рональда Кумана в частности. Цитирует Луи Marca.
"История повторяется. Критика Кумана? Это типичные вещи, которые происходят в Каталонии. Когда дела идут хорошо, человек делает важный вклад, как, например, Френки Де Йонг за последние пару лет, то беспокоиться не о чем".
"Но когда дела идут плохо, то там винят иностранцев. В данном случае речь идет о тренере. Я бы посоветовал Рональду не обращать на это большого внимания".
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