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Ван Гал – о работе Кумана в Каталонии: Когда дела у Барселоны идут плохо, то там винят иностранцев

Испания
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Поддержал своего соотечественника

Ван Гал – о работе Кумана в Каталонии: Когда дела у Барселоны идут плохо, то там винят иностранцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал высказался по поводу тяжелого этапа "Барселоны" и Рональда Кумана в частности. Цитирует Луи Marca.

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"История повторяется. Критика Кумана? Это типичные вещи, которые происходят в Каталонии. Когда дела идут хорошо, человек делает важный вклад, как, например, Френки Де Йонг за последние пару лет, то беспокоиться не о чем".

"Но когда дела идут плохо, то там винят иностранцев. В данном случае речь идет о тренере. Я бы посоветовал Рональду не обращать на это большого внимания".

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В статье: Луи Ван Гал Рональд Куман Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
11.10.2021 в 15:10
"... особенно нидерландцев" - добавил ван Гал!
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