Ван Гал – о работе Кумана в Каталонии: Когда дела у Барселоны идут плохо, то там винят иностранцев

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал высказался по поводу тяжелого этапа "Барселоны" и Рональда Кумана в частности. Цитирует Луи Marca.

"История повторяется. Критика Кумана? Это типичные вещи, которые происходят в Каталонии. Когда дела идут хорошо, человек делает важный вклад, как, например, Френки Де Йонг за последние пару лет, то беспокоиться не о чем".