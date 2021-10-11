  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Теперь он забивает каталонцам в ЛЧ. Барселона хотела подписать Нуньеса еще до перехода в Бенфику
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теперь он забивает каталонцам в ЛЧ. Барселона хотела подписать Нуньеса еще до перехода в Бенфику

Испания
(1 голосов)

Теперь этот парень бегает в Лиссабоне с нашим Романом Яремчуком

Теперь он забивает каталонцам в ЛЧ. Барселона хотела подписать Нуньеса еще до перехода в Бенфику

David Ramos

Новина українською

"Барселона" интересовалась талантливым нападающим Дарвином Нуньесом до его переезда в Лиссабон. Боссы каталонцев начали следить за игроком еще в "Пеньяроле", затем они вели его уже в "Альмерии" в Сегунде. Как раз в то время Луис Суарес покинул стан "сине-гранатовых".

В дебютной кампании в Испании уругваец забил 16 голов в 32 матчах во втором по силе дивизионе. "Барса" желала выкупить часть прав на исполнителя и оставить его в аренде в "Альмерии" еще на год. Речь шла о трансфере, сумма которого составила бы 20 миллионов евро.

"Барса" отказалась от затеи из-за финансовых проблем. Сейчас Нуньес защищает цвета "Бенфики" – португальцы заплатили за него 25 миллионов. В конце сентября 22-летний форвард оформил дубль в матче с каталонцами во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов (3:0).

Читайте такжеВан Гал – о работе Кумана в Каталонии: Когда дела у Барселоны идут плохо, то там винят иностранцев

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MD

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...