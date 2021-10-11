Теперь он забивает каталонцам в ЛЧ. Барселона хотела подписать Нуньеса еще до перехода в Бенфику

"Барселона" интересовалась талантливым нападающим Дарвином Нуньесом до его переезда в Лиссабон. Боссы каталонцев начали следить за игроком еще в "Пеньяроле", затем они вели его уже в "Альмерии" в Сегунде. Как раз в то время Луис Суарес покинул стан "сине-гранатовых".

В дебютной кампании в Испании уругваец забил 16 голов в 32 матчах во втором по силе дивизионе. "Барса" желала выкупить часть прав на исполнителя и оставить его в аренде в "Альмерии" еще на год. Речь шла о трансфере, сумма которого составила бы 20 миллионов евро.

"Барса" отказалась от затеи из-за финансовых проблем. Сейчас Нуньес защищает цвета "Бенфики" – португальцы заплатили за него 25 миллионов. В конце сентября 22-летний форвард оформил дубль в матче с каталонцами во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов (3:0).