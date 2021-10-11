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Это’О: Барса в последнее время заставляет меня страдать

Испания
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Не одного тебя, Самюэль

Это’О: Барса в последнее время заставляет меня страдать

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это’О высказал своё отношение к нынешней ситуации в клубе. "Вылет из группы Лиги чемпионов будет сложно принять", – заявил он в интервью газете Marca.

"В последнее время "Барселона" заставила меня страдать. Это тяжелые времена для тех, кто любит клуб.

Вылет из группы Лиги чемпионов будет сложно принять. Я все еще надеюсь, что они выйдут в плей-офф", – сказал Это’О на фестивале в Тренто.

На данный момент "Барселона" занимает последнее место в группе с "Динамо Киев", "Баварией" и "Бенфикой". После 2 игр подопечные Рональда Кумана набрали 0 очков.

Напомним, что Это’О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 год. В 199 матчах за клуб он забил 130 мячей и отдал 40 голевых передач.

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В статье: Самуэль Это'О Барселона
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Источник:
marca.com

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