Это’О: Барса в последнее время заставляет меня страдать

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это’О высказал своё отношение к нынешней ситуации в клубе. "Вылет из группы Лиги чемпионов будет сложно принять", – заявил он в интервью газете Marca.

"В последнее время "Барселона" заставила меня страдать. Это тяжелые времена для тех, кто любит клуб.

Вылет из группы Лиги чемпионов будет сложно принять. Я все еще надеюсь, что они выйдут в плей-офф", – сказал Это’О на фестивале в Тренто.

На данный момент "Барселона" занимает последнее место в группе с "Динамо Киев", "Баварией" и "Бенфикой". После 2 игр подопечные Рональда Кумана набрали 0 очков.

Напомним, что Это’О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 год. В 199 матчах за клуб он забил 130 мячей и отдал 40 голевых передач.