Готовясь к уходу старожилов. Реал изучает возможность приобретения хавбека Монако и сборной Франции

Мадридский "Реал" может переманить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. Боссы "меренг" уже давно следят за выступлениями 21-летнего хавбека сборной Франции.

Естественно, следующим летом приоритетной трансферной целью "сливочных" будет нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, однако даже такой громкий переход не противоречит подписанию Тчуамени. Тем более, как сообщает Marca, Иско, Марсело и Гарет Бэйл покинут столицу Испании.

10 октября Орельен полностью отыграл финал Лиги наций против Испании (2:1). Также на игрока претендуют "Челси" и "Ювентус". Его контракт истекает в 2024-м году, ориентировочная стоимость – 35 миллионов евро. В январе 2020-го "Бордо" получил за хавбека 18 миллионов.