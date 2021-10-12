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Готовясь к уходу старожилов. Реал изучает возможность приобретения хавбека Монако и сборной Франции

Испания
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Талантливый парень

Готовясь к уходу старожилов. Реал изучает возможность приобретения хавбека Монако и сборной Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" может переманить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. Боссы "меренг" уже давно следят за выступлениями 21-летнего хавбека сборной Франции.

Естественно, следующим летом приоритетной трансферной целью "сливочных" будет нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, однако даже такой громкий переход не противоречит подписанию Тчуамени. Тем более, как сообщает Marca, Иско, Марсело и Гарет Бэйл покинут столицу Испании.

10 октября Орельен полностью отыграл финал Лиги наций против Испании (2:1). Также на игрока претендуют "Челси" и "Ювентус". Его контракт истекает в 2024-м году, ориентировочная стоимость – 35 миллионов евро. В январе 2020-го "Бордо" получил за хавбека 18 миллионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Тчуамени
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Источник:
Marca

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