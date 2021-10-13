Симеоне: Я попросил Суареса узнать у Месси по поводу возможности перехода Лео в Атлетико

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал прессе, что летом "матрасники" были заинтересованы в приглашении аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Напомним, Лео не продлил контракт с "Барселоной" и в итоге перешел в "ПСЖ". 10 августа Месси заключил контракт с парижанами на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Цитируют Симеоне AS и ESPN.

"Из уважения к Месси, я сам не звонил Лео, но я позвонил Суаресу и попросил его узнать, как дела у Месси, какой у него настрой, есть ли хоть малейший шанс его перехода в "Атлетико". Но спустя некоторое время "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе Месси. Вот и все. В общем, это, скорее, было похоже на наблюдение за пролетающим в небе самолетом".