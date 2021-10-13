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Симеоне: Я попросил Суареса узнать у Месси по поводу возможности перехода Лео в Атлетико

Испания
(1 голосов)

Вот это поворот

Симеоне: Я попросил Суареса узнать у Месси по поводу возможности перехода Лео в Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал прессе, что летом "матрасники" были заинтересованы в приглашении аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Напомним, Лео не продлил контракт с "Барселоной" и в итоге перешел в "ПСЖ". 10 августа Месси заключил контракт с парижанами на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Цитируют Симеоне AS и ESPN.

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"Из уважения к Месси, я сам не звонил Лео, но я позвонил Суаресу и попросил его узнать, как дела у Месси, какой у него настрой, есть ли хоть малейший шанс его перехода в "Атлетико". Но спустя некоторое время "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе Месси. Вот и все. В общем, это, скорее, было похоже на наблюдение за пролетающим в небе самолетом".

"Так что возможности поработать с Месси никогда не было. Он всегда был в "Барсе" до переезда в Париж, а я был в "Атлетико", мы не пересеклись в сборной Аргентины".

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Диего Симеоне
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 11:37
Узнал. Неправильно...
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