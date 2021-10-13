Защитник Барселоны рискует пропустить матч с Динамо из-за травмы

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо получил травму в матче отбора чемпионата мира-2022 года против команды Аргентины (0:3), сообщает пресс-служба каталонского клуба.

У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

В ближайшее время Араухо вернется в расположение "Барселоны", где пройдет дополнительное медицинское обследование.

В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за "сине-гранатовых" в чемпионате Испании и отметился одним голом.

Скорее всего, уругваец пропустит предстоящий матч "Барселоны" против "Валенсии" в Ла Лиге, который состоится 17 октября. Также футболист рискует не восстановиться к поединку Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Поединок пройдет на Камп Ноу 20 октября.

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