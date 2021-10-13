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Защитник Барселоны рискует пропустить матч с Динамо из-за травмы
Рональд получил повреждение задней поверхности бедра
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо получил травму в матче отбора чемпионата мира-2022 года против команды Аргентины (0:3), сообщает пресс-служба каталонского клуба.
У 22-летнего футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
В ближайшее время Араухо вернется в расположение "Барселоны", где пройдет дополнительное медицинское обследование.
В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за "сине-гранатовых" в чемпионате Испании и отметился одним голом.
Скорее всего, уругваец пропустит предстоящий матч "Барселоны" против "Валенсии" в Ла Лиге, который состоится 17 октября. Также футболист рискует не восстановиться к поединку Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Поединок пройдет на Камп Ноу 20 октября.
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