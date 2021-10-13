Еще один футболист Барселоны может пропустить матч с Динамо

Полузащитник "Барселоны" Педри, скорее всего, пропустит матч с киевским "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

18-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в игре с "Бенфикой" (0:3). Чтобы избежать рецидива травмы, Педри пропустит встречу Ла Лиги с "Валенсией" (17 октября) и, вероятно, матч ЛЧ с "Динамо" (20 октября).

В текущем сезоне испанец провел 4 матча за "сине-гранатовых" и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил повреждение в сборной Уругвая и рискует пропустить матч ЛЧ с "Динамо".