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Бензема на 1% опередил Месси в голосовании читателей Marca за Золотой мяч
Карим опередил Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанское издание Marca провело среди своих читателей голосование, в котором они выбирали главных претендентов на "Золотой мяч" в 2021 году.
Победителем голосования стал Карим Бензема, представляющий мадридский "Реал". Французский нападающий набрал 38% от общего количества голосов. Он опередил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси на один процент.
В пятёрку лучших по результатам опроса также вошли нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14%), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (4%) и полузащитник "Челси" Жоржиньо (3%).
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