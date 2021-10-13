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Бензема на 1% опередил Месси в голосовании читателей Marca за Золотой мяч

Испания
Обновлено
(5 голосов)

Карим опередил Лео

Бензема на 1% опередил Месси в голосовании читателей Marca за Золотой мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Marca провело среди своих читателей голосование, в котором они выбирали главных претендентов на "Золотой мяч" в 2021 году.

Победителем голосования стал Карим Бензема, представляющий мадридский "Реал". Французский нападающий набрал 38% от общего количества голосов. Он опередил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси на один процент.

В пятёрку лучших по результатам опроса также вошли нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14%), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (4%) и полузащитник "Челси" Жоржиньо (3%).

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (11)
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Dimka26 (Чернигов)
13.10.2021 в 16:29
что? у этого клоуна аргентинского 37%, а у Левы 14%? да хватит из него лепить Пугачеву. Челвек за этот год вообще ничего не сделал.
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+3
-1
kalan-86 (Анкара)
13.10.2021 в 16:38
Я надеюсь, что у тренеров сборных и капитанов, более адекватная оценка будет для Левандовски. В данный момент только он и Бензема могут претендовать на ЗМ. А утверждать, что его должен взять Месси, только за то, что Аргентина выиграла миниатюрный турнир-полная профанация.
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+2
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 16:46
Бензема в этом году тоже только мини-турнир выиграл. Надо быть объективнее...
+1
0
Ol-g (Одесса)
13.10.2021 в 16:21
А я навсегда отдаю ЗМ Гусейнову.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2021 в 17:08
Тамирлану?
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.10.2021 в 16:14
Месси уже точно надо забыть про этот мяч, не в обиду, болельщики Барсы. Насколько достоин Карим Золотого Мяча - судить не мне. Но героя клуба Реал - он достоин вполне. Ибо, после ухода Роналду он просто потянул на себе основную ношу, и даже удивительно, как он это смог и как преобразился.
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0
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 16:32
Тогда Бензема больше достоин награды "открытие года" А по поводу ЗМ, то календарный год еще не закончился: еще летом Месси казался более вероятным кандидатом на ЗМ, сейчас, возможно и правда, Карим. Но впереди еще 2,5 месяца: игры нац. первенств, ЛЧ, отборы к ЧМ2022, а у Бензема еще и суд (читал, что 20-22 числа сего месяца).
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.10.2021 в 17:54
спасибо за ответ. После ухода Роналду игра Карима для меня, и не только, действительно открытие.
0
0
маматрахер228 (Киев)
13.10.2021 в 16:13
Бензема красавчик, мячь я считаю заслуживает)
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0
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.10.2021 в 15:56
Давайте такой же опросник от Мундо Депортиво )))))))
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0
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 16:41
Да ладно... Статьи там может и прореаловские, но голосования там обычно довольно объективные, с какой-то долей погрешности...
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0
0


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