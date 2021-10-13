Бензема на 1% опередил Месси в голосовании читателей Marca за Золотой мяч

Испанское издание Marca провело среди своих читателей голосование, в котором они выбирали главных претендентов на "Золотой мяч" в 2021 году.

Победителем голосования стал Карим Бензема, представляющий мадридский "Реал". Французский нападающий набрал 38% от общего количества голосов. Он опередил форварда "ПСЖ" Лионеля Месси на один процент.

В пятёрку лучших по результатам опроса также вошли нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14%), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (4%) и полузащитник "Челси" Жоржиньо (3%).