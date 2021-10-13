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Карим Бензема стал автором самого красивого гола Лиги наций
Карим забил гол в финале
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола Лиги наций, пишет пресс-служба УЕФА.
Лучшим на турнире был признан гол Бензема в финальном матче с национальной командой Испании (2:1).
33-летний нападающий забил мяч на 66-й минуте встречи ударом в верхний угол с линии штрафной площади.
???????? Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! ???? #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90— UEFA Nations League (@EURO2024) October 13, 2021
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