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Карим Бензема стал автором самого красивого гола Лиги наций

Испания
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Карим забил гол в финале

Карим Бензема стал автором самого красивого гола Лиги наций

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола Лиги наций, пишет пресс-служба УЕФА.

Лучшим на турнире был признан гол Бензема в финальном матче с национальной командой Испании (2:1).

33-летний нападающий забил мяч на 66-й минуте встречи ударом в верхний угол с линии штрафной площади.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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