Карим Бензема стал автором самого красивого гола Лиги наций

Форвард сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола Лиги наций, пишет пресс-служба УЕФА.

Лучшим на турнире был признан гол Бензема в финальном матче с национальной командой Испании (2:1).

33-летний нападающий забил мяч на 66-й минуте встречи ударом в верхний угол с линии штрафной площади.

???????? Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! ???? #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90