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Алан Ширер: Я не могу понять, почему Бэйла не обожают в Реале

Испания
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В этом клубе вообще мало кого обожают

Алан Ширер: Я не могу понять, почему Бэйла не обожают в Реале

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер высказался о недостатке игрового времени у полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в эфире BBC. Легендарный страйкер считает, что отношение к валлийцу несправедливо.

"Мы делали прямой эфир Кубка Англии в прошлом сезоне, я вспомнил про Гарета Бэйла, когда посмотрел на него, одиноко сидящего на скамейке запасных.

Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, учитывая его карьеру.

Я не могу понять, почему его не обожают в "Реале" после такой карьеры в клубе", – сказал Ширер в эфире BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне Гарет выступал на правах аренды за "Тоттенхэм". В этом сезоне Бэйл 3 раза выходил на поле в "сливочной" форме и забил 1 гол.

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В статье: Гарет Бэйл Алан Ширер Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
football.london.com

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