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Алан Ширер: Я не могу понять, почему Бэйла не обожают в Реале
В этом клубе вообще мало кого обожают
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер высказался о недостатке игрового времени у полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в эфире BBC. Легендарный страйкер считает, что отношение к валлийцу несправедливо.
"Мы делали прямой эфир Кубка Англии в прошлом сезоне, я вспомнил про Гарета Бэйла, когда посмотрел на него, одиноко сидящего на скамейке запасных.
Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, учитывая его карьеру.
Я не могу понять, почему его не обожают в "Реале" после такой карьеры в клубе", – сказал Ширер в эфире BBC.
Напомним, что в прошлом сезоне Гарет выступал на правах аренды за "Тоттенхэм". В этом сезоне Бэйл 3 раза выходил на поле в "сливочной" форме и забил 1 гол.
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