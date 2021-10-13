Алан Ширер: Я не могу понять, почему Бэйла не обожают в Реале

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер высказался о недостатке игрового времени у полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в эфире BBC. Легендарный страйкер считает, что отношение к валлийцу несправедливо.

"Мы делали прямой эфир Кубка Англии в прошлом сезоне, я вспомнил про Гарета Бэйла, когда посмотрел на него, одиноко сидящего на скамейке запасных.

Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, учитывая его карьеру.

Я не могу понять, почему его не обожают в "Реале" после такой карьеры в клубе", – сказал Ширер в эфире BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне Гарет выступал на правах аренды за "Тоттенхэм". В этом сезоне Бэйл 3 раза выходил на поле в "сливочной" форме и забил 1 гол.